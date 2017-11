Mit 30. November wird das Schutzhaus der Flüchtlinge geschlossen. „Grund dafür ist, dass nur noch wenige Jugendlichen dort wohnen. Sie werden in die Einrichtung nach Herzogenburg verlegt, dort können sie sich in die Gemeinschaft eingliedern und mit Gleichaltrigen austauschen, die eine ähnliche Geschichte haben“, sagt Marianne Weigl von der Caritas über die Entscheidung. Das sei besser, als in einem fast leeren Haus zu leben. „Wir haben auch darauf geachtet, dass Ausbildung oder Schulungsmaßnahmen nicht unter dem Ortswechsel leiden“, so Weigl.

Derzeit sind nur noch sechs Jugendliche in Wilhelmsburg

„Sie sind jetzt natürlich traurig und enttäuscht, dass sie fortmüssen“, weiß die Caritas-Projektverantwortliche Beate Zinner. Die übrigen Jugendlichen, die im Haus der Familie Bertl gewohnt haben, seien in alle Winde verstreut – von Wien bis Salzburg. Die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hat Anfang Juli 2015 begonnen.

„Zwölf syrische Burschen sind damals aus einem Bus ausgestiegen. Manche hatten einen Rucksack dabei, andere nur ein Plastiksackerl mit ihren Habseligkeiten“, erinnert sich Matthias Steinperl, Obmann des FKK-Vereins. Von Deutschkenntnissen sei damals noch keine Rede gewesen. Aufgrund des Engagements hätten sogar die schärfsten Kritiker dem Projekt eine Chance gegeben, so Steinperl. Die Burschen hätten diese Chance genutzt und sich integriert. Sogar ein Fußballspiel mit Gesprächen im Dialekt sei möglich gewesen.

Schwerer Rückschlag für alle war die „Nacht- und Nebelaktion“, bei der die Flüchtlinge nach Mistelbach gebracht wurden. Die ehrenamtlichen Helfer schafften es jedoch, dass sie die Burschen wieder zurückzuholen. Die Betreuung wurde dann von „slc asylcare“ an die Caritas übergeben.

Auf ein Wiedersehen freut sich Steinperl jetzt schon.