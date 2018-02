Spaziergehen ist für einige Tierbesitzer und ihre Lieblinge in St. Pölten im Winter zur Qual. „In den Siedlungen wird so viel Salz gestreut, meinem alten Hund brennt‘s da komplett die Pfoten auf“, beschwert sich eine Stattersdorferin bei der NÖN. Sie verstehe zwar, dass Salz notwendig ist, jedoch stellt sie die Menge und die Häufigkeit der Streuungen in Frage.

Eine Beschwerde beim Magistrat sei fruchtlos geblieben: „Sie haben mir erklärt, dass es sich um 100 Prozent Natursalz handelt und Salz ja gesund sei.“ Für diese Erklärung bringt die Tierliebhaberin wenig Verständnis auf. „Salz ist schlecht für die Umwelt und schädlich für Tiere“, ist sie sich sicher.

Der Magistrat setzt in St. Pölten hauptsächlich auf Salz. Wo wann wie viel gestreut wird, richte sich nach der Witterung und dem Winterdienstplan. „Wir bleiben unserem Motto treu, so wenig wie möglich und doch so viel wie nötig an Streumaterial zu verwenden“, erklärt Heinz Steinbrecher vom Medienservice der Stadt.