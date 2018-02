Svoboda kann das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren – Gläubiger und Gericht haben zugestimmt. „Der Gläubigerausschuss ist bestellt worden. Bisher sind keine Einschränkungen für die Belegschaft geplant“, informiert der St. Pöltner Anwalt Friedrich Nusterer, der mit der Sache betraut wurde.

Der Sanierungsverwalter zeigt sich zuversichtlich, dass der Prozess gelingen kann. „Alle Hürden am Anfang wie etwa Arrangements mit Lieferanten wurden bewältigt.“ Bei der nächsten Tagsatzung im April entscheiden die Gläubiger, ob sie die angebotene Quote von 30 Prozent annehmen werden, informiert Nusterer.

Wettbewerbsbehörde prüft Svoboda-Verkauf

Entschieden werden muss auch, ob die St. Pöltner Büromöbelfirma von der BGO Holding gekauft werden darf, die 2015 den Möbelhersteller bene vor dem Konkurs rettete. Bis voraussichtlich Mitte März prüft die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den beabsichtigten Zusammenschluss der beiden Unternehmen.

Derzeit wird in einem Markttest die tatsächliche Marktabgrenzung der beteiligten Firmen (auch hali soll übernommen werden) erhoben. „Erst dann lässt sich sagen, ob das neue Unternehmen den Markt beherrschen würde“, informiert BWB-Sprecherin Sarah Fürlinger.

Der Zusammenschluss habe sich laut Svoboda-Sprecher Philipp Reich über die Zeit entwickelt. Mit der BGO Holding sei Svoboda diesbezüglich seit Längerem in Kontakt. „Eine mögliche gemeinsame Zukunft hat sich in mehreren Gesprächen herauskristallisiert“, informiert Reich. Zum laufenden Verfahren der Kartellbehörde könne das Unternehmen nichts sagen. „Allerdings sind alle Beteiligten überzeugt, dass so etwas nur positiv für das Unternehmen und die Mitarbeiter sein kann“, erläutert Philipp Reich.