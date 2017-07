Die „Bartholomäusnacht“ wartet von 14. Juni bis 5. August. Verlost werden Karten für 28. Juli sowie Startreff-Karten für 29. Juli.

Ebenfalls in Melk am Programm steht „Birdland – Das Glück is a Vogerl“, von 6. Juli bis 14. August. Die NÖN verlost Karten für 10. August.

www.sommerspielemelk.at