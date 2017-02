Rund 2.880 Studierende erhalten aktuell in 17 Studiengängen und in zahlreichen Weiterbildungslehrgängen eine praxisbezogene akademische Ausbildung in den FH-Departments Medien & Wirtschaft, Medien & Digitale Technologien, Informatik & Security, Bahntechnologie & Mobilität, Gesundheit und Soziales.

Dabei wird an der FH St. Pölten großer Wert auf Aktualität und einen starken praktischen Bezug gelegt: Zahlreiche Kooperationen mit Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft sichern die Verbindung von Forschung und Praxis und bieten wertvolle Kontakte zu potenziellen künftigen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.

Umfassende Kompetenzen

Neben umfassenden fachlich- methodischen Fertigkeiten erwerben Studierende der FH St. Pölten auch Soft Skills und Forschungskompetenzen. Als Hochschule bildet die FH St. Pölten ihre Studierenden auf die Anforderungen der Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie aus. Schon während des Studiums arbeiten Studierende gemeinsam mit erfahrenen Forscherinnen und Forschern an wissenschaftlichen Projekten. Hochkarätige Lehrende und Gastvortragende aus dem In- und Ausland vermitteln Fachwissen und aktuelle Themen und Branchentrends aus erster Hand. Professionell ausgestattete Studios und die neueste technische Ausstattung in den Laboren bieten eine ideale Lern- und Arbeitsatmosphäre.

Berufsbegleitend studieren

Die FH St. Pölten setzt auf die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie. Zahlreiche Bachelor- und Master Studiengänge sowie ein Großteil der Weiterbildungslehrgänge werden daher berufsbegleitend bzw. berufsfreundlich

und mit Smart Engineering auch dual organisiert. Die meisten berufsbegleitenden Studienangebote dauern zwei bis drei Jahre und sind auf die speziellen Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten:

Verpflichtende Präsenzphasen, die meist am Abend und am Wochenende stattfinden, und Selbstlernphasen wechseln einander ab.

Innovative Lehrmethoden

Die FH St. Pölten bietet ihren Studierenden qualitativ hochwertige und innovative Lehre und setzt so Schritte in Richtung

eines „Lernraums der Zukunft“. Moderne didaktische Methoden haben eine zentrale Bedeutung und sind fest in der FH-Strategie verankert. Im deutschsprachigen Raum ist die FH St. Pölten in manchen Lehrkonzepten beispielgebend, etwa beim Blockunterricht oder der Weise, wie „Inverted Classroom“ – eine Unterrichtsmethode, bei der sich Studierende selbstorganisiert mit verschiedenen Lernmaterialien und Aufgaben auf Präsenzphasen vorbereiten – umgesetzt wird. Auch Game Based Learning oder Blended Learning, das u.a. mit E-Learning Plattformen arbeitet, wird in vielen Studiengängen der FH St. Pölten umgesetzt.

Go international!

Unter diesem Motto fördert die FH St. Pölten den internationalen Erfahrungsaustausch von Studierenden. Ob ein Auslandssemester an einer der mehr als 125 Partnerhochschulen auf vier Kontinenten, ein Auslandspraktikum oder die Teilnahme am International Student Network (ISN): Internationale Mobilität der Studierenden an der FH St. Pölten wird nicht nur gewünscht, sondern explizit gefördert und durch das International Office der FH unterstützt.

Inspirierendes Campus Life

Die FH St. Pölten ist zentral in der Landeshauptstadt St. Pölten gelegen und durch die gute Verkehrsanbindung schnell und bequem zu erreichen. Das umfassende Studienangebot, die moderne Infrastruktur sowie

Wohn-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der Stadt machen die FH St. Pölten zu einem hervorragenden Lern- und Forschungsplatz. Gemütliche Lounges und regelmäßige Events sorgen für Abwechslung im Studienalltag und bringen Studierende auch außerhalb des Hörsaals zusammen.