Maßgeschneidert für Sie: Unser Studium!

Sie wollen sich als Vollzeitstudierender ausschließlich dem Studium widmen? Sie stehen bereits erfolgreich im Beruf, wissen aber um die Wichtigkeit lebenslanger Weiterbildung? Sie möchten mit einem Bachelorabschluss rasch den Berufseinstieg finden? Ein Master soll Ihre Karriere vorantreiben? Die IMC FH Krems unterstützt Sie bei Ihrem Vorhaben mit maßgeschneiderten Studienangeboten für Ihren Karrieresprung! Bereits 25 Prozent des Studienangebotes werden berufsbegleitend angeboten.

Gute Gründe für ein Studium an der IMC FH Krems:

Beste Chancen auf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt: Profitieren auch Sie, wie bereits über 6.000 AbsolventInnen, vom ausgezeichneten Ruf der IMC FH Krems!

Beste Studienbedingungen: Intensive Betreuung durch engagierte Lehrende, Unterricht in überschaubaren Gruppen, fixe Studiendauer, modernste technische Infrastruktur, Bibliothek am Campus.

Hohe Praxisorientierung: Nationale und internationale Berufspraktika sowie Forschungssemester, laufende Anpassung der Lehrinhalte an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes, enge Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Forschung.

Gelebte Internationalität: 120 Partneruniversitäten von Asien bis in die USA, internationale Wirtschafts- und Forschungspartner in über 80 Ländern, englisch- und deutschsprachige Studiengänge, Studierende aus über 50 Nationen, Möglichkeit zum Auslandsstudium.

Einer der schönsten Studienorte Österreichs: Eingebettet in der UNESCO Weltkulturerberegion. Persönliche und doch internationale Atmosphäre. Beste Einkaufs-, Kultur-, Freizeit und Erholungsmöglichkeiten. All das erwartet Sie in Krems – der Bildungshauptstadt NÖs.

Neuer Studiengang International Wine Business: Betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Fokus auf fachspezifisches betriebswirtschaftliches Wissen des Weinbaus. Der Studiengang wird in enger Kooperation mit Vertreterinnen und Vertretern der nationalen und internationalen Weinwirtschaft durchgeführt. Weiters wird besonders auf vertriebsrelevante Themen und die damit verbundenen Exporttätigkeiten eingegangen.

Unsere Qualität wurde ausgezeichnet!

Die hohe Qualität und „bemerkenswerte internationale Ausrichtung“ der IMC FH Krems wird laufend durch internationale Zertifikate bestätigt.

Wie Sie Beruf und Studium optimal verbinden

Auf der Karriereleiter ein Stückchen höher klettern, sich beruflich neu orientieren oder an der persönlichen Weiterentwicklung arbeiten: Für Berufstätige ist Weiterbildung entscheidend für die Karriereplanung!

Die IMC Fachhochschule Krems unterstützt Sie, damit ein bereits erfolgreich ausgeübter Beruf nicht zum Studienhindernis wird.