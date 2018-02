2017 feierte Erasmus, das bekannteste Programm für einen Studiums-Auslandsaufenthalt, seinen 30. Geburtstag. Seit 2014 wird es als Erasmus+ weitergeführt, in dem alle Mobilitätsprogramme im Jugend-, Bildungs- und Sportbereich versammelt sind.

Austauschprogramm seit 1987

Erasmus begann im Jahr 1987 als ein Austauschprogramm. Damals wie heute ist die Idee hinter Erasmus, jungen Menschen durch ein Studium im Ausland einen Eindruck vom Leben und Lernen in einem anderen Land zu vermitteln. 2017 hat Österreich, seit Programmbeitritt 1992, die 100.000er Marke an teilnehmenden Hochschülern erreicht. 703 davon kamen aus NÖ.

„Das stetig wachsende Interesse an Erasmus+ untermauert die starke Identifikation mit Europa und den europäischen Werten. Österreich ist eines der wenigen Länder, denen es gelingt, volle hundert Prozent der Fördermittel aus Brüssel abzuholen“, betont Stefan Zotti, Geschäftsführer der Österreichischen Austauschdienst-Gesellschaft-GmbH (kurz: OeAD).

NÖN-Grafik: Gastegger, Quelle: OeAD, Illustration: elenabsl/shutterstock.com

Durch die starke Vernetzung mit internationalen Partnern aus Wirtschaft, Industrie und Forschung knüpfen die Studierenden schon während des Studiums Kontakte für ihre Karriere. Die Hälfte von ihnen findet bereits im ersten Jahr nach ihrem Studium-Abschluss einen Job. Wenn ein Praktikum absolviert wurde, erhalten, laut Angabe der OeAD, sogar 33 Prozent ein fixes Übernahmeangebot.

Maßgeblich bei Erasmus+ ist, dass die Hochschulen in den EU-Mitgliedsstaaten, in Liechtenstein, Norwegen, Island, der Türkei und Mazedonien Partner sind. Wer außerhalb der Erasmus+-Länder für drei bis zwölf Monate studieren möchte, der kann das Joint-Study-Programm in Anspruch nehmen. Damit darf man an einer Partnerhochschule in Drittländern wie Mexiko, China oder Russland sein. Die Schweiz ist seit 2014/15 nicht mehr Teil des Erasmus+. Dank des Swiss European Mobility Programms ist aber auch hier ein Aufenthalt möglich.

Nicht nur während des Studiums, sondern auch ein Jahr nach Graduierung lässt es sich mit einem Erasmus+ Auslandspraktikum internationale Erfahrung sammeln. Ob Pflicht-, Freiwilligen- oder Graduierten-Praktikum in einem europäischen Unternehmen nach Wahl – Erasmus+ unterstützt mit 400 bis 450 Euro pro Monat.

In all diesen Fällen ist an der Partnerhochschule keine Studiengebühr zu bezahlen, es fällt nur jene an der Heimat-Hochschule an. Anders sieht es aus, wenn es einen an eine Hochschule zieht, mit der kein Abkommen besteht. Auch das ist möglich, sofern es von der Studiengangsleitung der Heimat-Hochschule genehmigt wird.

Förderungen möglich

Beim Free Mover-Programm müssen sich die Studierenden alles selbst organisieren und auch selbst finanzieren. Die Studiengebühren müssen daheim und im Ausland bezahlt werden.

Damit es letztendlich nicht am Geld scheitert, können verschiedene Förderungen in Anspruch genommen werden. Genaue Auskunft erteilt die zuständige Fachhochschule. Finanzielle Hilfe kommt auch von der Erasmus+ Förderung, Auslandsstipendien der Bundesländer oder der Julius-Raab-Stiftung. Für Studierende der Technik stehen zusätzlich das FKTG-Stipendium und das Marshall Plan Stipendium für die USA zur Verfügung.