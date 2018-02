Sechs spannende Wochen, die einen neuen Blickwinkel auf die Möglichkeiten der Pflege boten, gab es für die vier Studierenden Melanie Berger, Paula Cichocki, Mona-Lisa Riegler und Stefan Henikl. Im Rahmen ihres Studiums Gesundheits- und Krankenpflege an der FH St. Pölten absolvierten sie ein Praktikum an der University of Minneapolis und hatten dort die Gelegenheit, sich mit dem amerikanischen Gesundheitssystem und insbesondere mit dem pflegerischen Zugang vertraut zu machen.

Um in die USA gehen zu können, bedurfte es einer mehrmonatigen Vorbereitungszeit. Das Team rund um Studiengangsleiterin Petra Kozisnik und Dozenten Oliver Loiskandl unterstützte die vier Studierenden bei den Vorbereitungen. Organisatorisches wurde ebenso gemeinsam durchgeführt, wie das Kennenlernen der Kontaktpersonen und das Festlegen des Ablaufs des Praktikums.

Angekommen in den USA war klar: Aller Anfang ist schwer. „Mit Stadtplan, unserem Dozenten Oliver Loiskandl und einer großen Menge Mut machten wir uns auf den Weg“, erzählt Studentin Melanie Berger, die sich damals im vierten Semester befand.

„In Amerika genießt die Pflege im Allgemeinen einen sehr hohen Stellenwert und gehört zu den schwierigsten Ausbildungen landesweit.“Studentin Melanie Berger über die Haltung zum Pflegeberuf

Im Rahmen ihres Aufenthaltes konnten die Studierenden einen Blick hinter die Kulissen einer der weltweit angesehensten Gesundheitseinrichtungen, der Mayo Clinic in Rochester, machen. „Einer der für mich herausstechendsten Unterschiede war die stark differierende Haltung zum Pflegeberuf. In Amerika genießt die Pflege im Allgemeinen einen sehr hohen Stellenwert und gehört zu den schwierigsten Ausbildungen landesweit. In Österreich ist die Lage momentan in weiten Teilen noch gegensätzlich. Die Pflege als eigene Profession befindet sich in Österreich erst auf dem Vormarsch“, schildert Melanie Berger.

Es wurden aber auch kleinere Einrichtungen besucht, die sich vor allem der Pflege, Behandlung und Betreuung der ärmeren Bevölkerung widmen. In einer kirchlichen Einrichtung, der St. Marys Basilica, kamen die Studierenden beispielsweise mit Obdachlosen in Kontakt. Hier lernten sie deren Lebenswelt kennen und erhoben im Rahmen von kostenlosen Gesundenuntersuchungen Vitalparameter.

Highlights und Herausforderungen

Ein besonderes Highlight war das Praktikum in einer German Immersion School. Neben Erkenntnissen über das amerikanische Schulsystem lernten die Studierenden dabei auch das Tätigkeitsfeld einer Schoolnurse kennen.

Interessant war auch der Besuch der State Fair, einer großen volksfestähnlichen Veranstaltung bei St. Pauls. Über ein Gespräch mit den dort dienstversehenden Sanitätern konnte ein Bezug zur Ausbildung in Österreich hergestellt werden.

Es galt in den USA viele unterschiedliche Herausforderungen zu meistern: „Wir mussten uns an den eher straffen Zeitplan und die Mentalität der Amerikaner gewöhnen. Auch waren die vielen aufeinanderprallenden Kulturen anfangs schwer zu verstehen“, resümiert die Studentin. Aber sie hat bei ihrem Aufenthalt viel gelernt: „Es gilt, nie den Mut zu verlieren und für Veränderungen einzustehen. Ganz egal wie groß die Steine sind, welche einem in den Weg gelegt werden.“