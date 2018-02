Manuel Weiss beendete 2011 sein Mechatronik-Studium an der Fachhochschule Wiener Neustadt – und setzt sein erlerntes Wissen seit 2013 in Texas ein. Ein Zufall führte ihn in die Vereinigten Staaten.

Seinen ersten Job nach der vertiefenden Ausbildung nahm er bei OFI Technologie & Innovation GmbH an. „In dieser Zeit blühte ein Kontakt mit meiner Jugendbekanntschaft wieder auf: einer ehemaligen texanischen Austauschschülerin von meinem alten Gymnasium in Zell am See“, erinnert er sich an seine Schulzeit im Salzburger Bundesland.

„Wie ich die Arbeitserlaubnis in der Tasche hatte, fand ich eine Anstellung im Norden von Houston.“ Weiss arbeitet bei der norwegischen Firma Kongsberg Automotive, die Drive-by-Wire-Komponenten produziert. Diese lassen eine digitale Steuerung – im Gegensatz zu den hydraulischen und mechanischen System – zu. Pedale, Gangschalter, Drehknöpfe, Totmannschalter und andere Steuerelemente für Pkws, Lkws, Baumaschinen, Golfwagen und Schneemobile gehören dazu.

Moderne Technik kommt an der Mechatronik nicht vorbei, ein Beispiel dafür sind die Einparkhilfe oder der Spurassistent für Autos. | Symbolfoto: FH Wiener Neustadt

Volvo, Ford und John Deere zählen zu den Kunden. „Ich arbeite im Testlabor und darf die verschiedensten Produkte so grob wie möglich behandeln“, erklärt Weiss. Er plant und baut Testmaschinen, sammelt und wertet Daten aus, testet Produkte – etwa, welche Qualität das Materials hat oder ob die Software funktioniert.

„Die breite Ausbildung in Mechanik, Elektro(-technik), Sensorik, Datenverarbeitung, Systemdesign und so weiter brauche ich fast täglich.“ Der Akademiker habe das Rüstzeug vom Umgang mit Werkzeug bis hin zu einem „gewissen fruchtbar gemachten Hirn-Boden“ an der Fachhochschule erhalten. „Für mich als damals noch praxisfernen AHS-Absolventen kamen fast alle dieser Grundzüge aus dem Studium.“ Er zog zudem den „effizienten und dicht bepackten Studienplan“ der Fachschule (statt der Uni) vor.

Die Zukunft der Auto-Indus-trie sieht er in „selbstfahrenden Elektroautos, die miteinander kommunizieren!“. Es müsse allerdings noch an der künstlichen Intelligenz, dem Gewicht oder der Ladezeit gefeilt werden.

Wird Weiss zurückkehren? „Ich möchte gerne mit meiner American Woman und unserem dreijährigen Lukas nach Österreich oder zumindest nach Europa übersiedeln, bevor er in die Volksschule kommt.“ Aber: „Andererseits würde ich in Amerika gerne auch noch in der Weltraum-Industrie arbeiten.“ Mal sehen, wohin der Weg führt.