Management mit Schwerpunkt Controlling studiert Conny Maxera seit September 2016 an der IMC FH Krems. Spätestens seit ihrem Pflichtpraktikum in der Wirtschaftsprüfung weiß sie: „Finanzen und Zahlen sind total meins.“ Dass sie neben dem Studium einen Backblog hat, wundert viele. „Ich werde oft gefragt, wie das zusammenpasst“, lacht sie und ergänzt: „Meiner Meinung nach passt das super.“

Begonnen hat alles mit den Grundlagen des Programmierens an der Fachhochschule. „Auch über Content Management Systeme haben wir einiges gelernt, und da wollte ich in meiner Freizeit selbst ausprobieren, wie man einen Blog erstellt. Ich habe mich dann für einen Backblog entschieden“, erklärt Maxera. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist da die lebenslange Leidenschaft fürs Backen. „Meine Oma erzählt immer, dass ich schon mit sechs Jahren vollkommen alleine einen Marmor-Gugelhupf backen konnte. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, aber wenn die Oma das sagt, wird es schon stimmen“, lacht sie.

„Der Backblog ist ja mein Hobby und kein Beruf. Conny’s Küchlein soll mir auch so lange wie möglich Spaß machen.“Conny Maxera

Zum anderen wollte sie die alten Rezepte ihrer Oma und Mutter digitalisieren, „damit ich nicht immer auf Google nach Rezepten suchen muss“, erklärt die Hobbybäckerin. Ein weiterer Grund für „Conny’s Küchlein“ ist, ihre Motivtorten zu bewerben. „Die hat meine Mama früher zu allen möglichen Anlässen gebacken und hat nun das Zepter an mich übergeben.“ Um die schwierige Kunst der Motivtorten zu meistern, musste Maxera sich viel selbst beibringen, auch mithilfe von Youtube-Tutorials. Torten in Form von Autos, Schuhen oder auch Babybäuchen sind nun auf ihrem Backblog zu finden.

privat

Jeden Sonntag veröffentlicht Conny ein neues Rezept oder ein neues Foto einer Motivtorte auf ihrem Blog. Auch auf Facebook und Instagram ist sie vertreten und die Reichweite des Blogs steigt stetig. Mittlerweile konnte sie schon Kooperationen mit Herstellern von Backzubehör an Land ziehen, die ihr Produktproben zur Verfügung stellen. „Ich hätte niemals gedacht, dass es so überhand nimmt, aber es freut mich natürlich.“ Geld verdient sie jedoch keines mit dem Blog, und das ist in Ordnung so: „Es ist ja mein Hobby und kein Beruf. „Conny’s Küchlein“ soll mir auch so lange wie möglich Spaß machen.“

"Blog bei Bewerbung ausschlaggebend"

Zeitgleich mit dem Masterstudium hat Cornelia Maxera ihren Job bei der Niederösterreich Werbung begonnen, wo sie nun Teilzeit im Online-Marketing arbeitet. „Mein Blog profitiert von meinem Job, da ich viel Marketing-Know-how anwenden kann.“ Umgekehrt hat auch der Blog zum Job geführt. „Mein Chef hat mir bestätigt, dass mein Blog bei der Bewerbung ausschlaggebend war, da er zeigt, dass ich mir Wissen selbst aneignen kann“, sagt Maxera. Arbeit, Studium und Blog lassen sich laut der Niederösterreicherin sehr gut vereinbaren: „Da das Studium berufsbegleitend ist, bleibt genug Zeit für meinen Job und auch den Blog.“

Was nach dem Masterstudium kommt, ist für die Niederösterreicherin, wie für viele Studierende, noch schwierig zu beantworten. Eine Möglichkeit wäre ein Traineeprogramm im Lebensmittelhandel. Ein Gedanke bleibt aber immer im Hinterkopf: „Ich träume davon, irgendwann ein kleines Café oder eine Konditorei mit meinen Kuchen zu eröffnen. Aber das kann ich ja in ein paar Jahren immer noch machen“, lacht Conny Maxera. www.kuechlein.at