MINT – eine der vielen mysteriösen Abkürzungen im Bildungssektor. Damit sind Studienfächer im Bereich von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gemeint. Hier sieht das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft einen Ausbauplan mit zusätzlichen Studienplätzen vor. Davon gingen 25 an die FH St. Pölten und 55 an die FH Wr. Neustadt. 30 zusätzliche Studierende bekommen ihre Chance an der FH Krems.

Ab Herbst 2018 gibt es aber nicht nur mehr Studienplätze, sondern es kann auch zwischen mehr Studienfächern gewählt werden. So dürfen am Standort Wieselburg der FH Wiener Neustadt 30 zusätzliche Studierende das Fach „Robotik“* beginnen. Im Studiengang „Agrartechnologie“* wurden 25 Plätze eingerichtet.

Wesentliches Element der Industrie 4.0

Robotertechnik ist ein wesentliches Element der Industrie 4.0. Für akademische Robotik-Ingenieure gibt es viele Arbeitgeber im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik und der Zulieferindustrie. Der neue Studiengang „Agrartechnologie“* wird von der FH Wiener Neustadt als Schlüsselstelle zwischen Agrar und Technik bezeichnet. Die FH sieht die Zukunft der landwirtschaftlichen Produktionsketten in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Daher wird diesen Fächern besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Bis es aber überhaupt dazu kommt, dass ein neuer Studiengang geschaffen werden kann, muss das Ministerium den Finanzierungsantrag der Fachhochschule annehmen. Danach kann die FH einen Akkreditierungsantrag an die „Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria“ (AQ) stellen.

Sind alle Kriterien erfüllt, entscheidet die AQ, ob der Studiengang entstehen kann. Das, was die Studierenden am Ende wissen sollen, muss etwa sinnvoll im Studiengang-Konzept umgesetzt werden. Qualitätssicherung muss ebenso gewährleistet werden.

Fachkräfte im Bereich Datenanalyse gesucht

Auch auf der FH St. Pölten wird das Studienangebot erweitert. Ab kommenden Herbst kann in der Landeshauptstadt „Data Science and Business Analytics“*, „Wirtschafts- und Finanzkommunikation“*, „Digital Media Production“*, „Digital Design“* und „Interactive Technologies“* studiert werden. Auf der FH Krems kommen die Studiengänge „Advanced Nursing Practice“*, „Angewandte Gesundheitswissenschaften“*, Applied Chemistry* und wie auf der FH St. Pölten „Data Science and Analytics“* neu dazu.

Gelehrt werden im Fach „Data Science“ interdisziplinäre Fähigkeiten der Datenanalyse. Durch die Digitalisierung sowie einen steigenden Bedarf an datengetriebenen Innovationen wird dieses Know-how künftig immer wichtiger. Laut Gernot Kohl, Geschäftsführer der FH St. Pölten, würden in den nächsten Jahren immer mehr qualifizierte Fachkräfte im Bereich der Datenwissenschaften gebraucht werden.

www.fhstp.ac.at, www.fhwn.ac.at, www.fh-krems.ac.at

* vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria.