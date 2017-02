Anna Posch: Von der Ergotherapie zur Romy .

Anna Posch ist eine aufstrebende Schauspielerin aus Niederösterreich. 2016 wurde sie mit einer Romy als beste Nachwuchsschauspielerin für die Hauptrolle als Punk-Rebellin in „Chucks“ ausgezeichnet. Und: Sie hat ihren Bachelor in Ergotherapie an der Fachhochschule Wiener Neustadt gemacht.