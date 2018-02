FH-Lehrende im Wordrap.

Wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, bin ich froh, dass ich bereit war, mich mit abstrakten Inhalten zu beschäftigen, ohne die Frage zu stellen: Wozu braucht man das, was kann man damit verdienen? Hätte ich das nicht so gemacht, wäre mir viel entgangen, was ich später für Applikationen und zum Geld- verdienen gut brauchen konnte.

Wenn ich noch einmal ein Studium beginnen würde, wäre es wieder ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium – auf keinen Fall ein Mischstudium.

Wenn ich einem 18-Jährigen einen Tipp geben könnte, würde ich sagen: Je besser du die Grundlagen beherrschst, desto besser wirst du auch die spezifischen Aufgaben im Berufsleben lösen können.

Wenn ich im Hörsaal vor meinen Studierenden stehe, bin voll entspannt, vergesse alle Sorgen und freue mich über ehrgeizige, junge Menschen.