30 Jahr jung, Mitgründer der Online-Plattform myproduct.at und seit dem Herbst 2017 Studiengangsleiter des neuen Master-Studiengangs „E-Commerce“ am Marketing Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt: Rainer Neuwirth beeindruckt schon jetzt mit seiner beruflichen Laufbahn. Wie schafft man den Sprung vom Fachhochschulabsolvent zum Studiengangsleiter?

„Mein großer Tipp besteht nur aus drei Buchstaben: Tun. Probiert’s, scheitert’s und lernt’s daraus!“Rainer Neuwirths Rat für die Studierenden

Schritt für Schritt, lautet die Antwort. „Das eine hat ins andere gegriffen“, erzählt Neuwirth. Der Horner hat die Fachhochschule in Wieselburg nie wirklich verlassen, auch nachdem er den Bachelor in Produktmarketing und den Master in Innovationsmanagement, später Unternehmensführung an der Donau-Uni Krems, abgeschlossen hatte. Und er war stets mehr als „nur“ ein Student.

Neben den Lernphasen hat Neuwirth mit zwei Freunden myproduct.at entwickelt: Sie wollten regionale Kostbarkeiten von Landwirten und Manufakturen an den Mann und die Frau bringen – und zwar über das Internet. Die Fachhochschule war in der Umsetzung dieses Plans äußerst hilfreich, denn das Start-up-Center stellte für die drei Gründer die Infrastruktur zu Verfügung. „Ein Büro ist teuer“, und diese Hürde fiel weg. „Das hat uns sehr geholfen“, erinnert sich der FH-Absolvent.

Vom Studenten zum Lehrenden

Er verfolgte mit seinen Partnern ein Ziel: „Den Weg in die Selbstständigkeit zu schaffen“, erklärt er. „Ich habe mir mit dem Projekt meinen eigenen Arbeitsplatz geschaffen.“ Alle drei Gründer konnten allerdings nicht von der Online-Plattform leben, deswegen war Neuwirth als Assistent an der Fachhochschule tätig: „Ich habe andere Start-ups bei ihrer Gründung betreut, habe Vorträge gehalten und begonnen, E-Commerce zu unterrichten.“

Ein „Dreier-Gespann“ entwickelte sich: Neuwirth wandte mit dem Online-Projekt Kenntnisse praktisch an, forschte an der Fachhochschule und gab das Wissen weiter. „Das ist dann gewachsen.“ Hundert Studierende zeigten schließlich Interesse an

E-Commerce, und der junge Experte bemühte sich beim Ministerium, einen neuen Studiengang ins Leben zu rufen.

Der Start stellt ihn zufrieden. Das Interesse an der Materie sei nach wie vor ungebrochen. „Wir entwickeln uns zu einem Hotspot der Online-Szene“, freut sich der 30-Jährige. Die Elite des österreichischen Online-Handels trifft in Wieselburg zusammen. Die Lehre und die Forschung sind praxisorientiert, das ist ihm wichtig: Studierende können wie Neuwirth selbst Projekte im Start-up-Center ins Leben rufen und mit Kunden, die vor dem Computer Portale testen, forschen.

Und welchen Ratschlag würde Neuwirth heute jungen Studierenden mit auf den Weg geben? „Mein großer Tipp besteht nur aus drei Buchstaben: Tun!“ Man solle nicht nur über Pläne nachdenken und reden, sondern den Umsetzungsschritt wagen. „Probiert’s, scheitert’s und lernt’s daraus!“