Grillfleisch wird in Österreich von verschiedenen Supermarktketten in unterschiedlicher Qualität angeboten, das hat Greenpeace getestet. Der Handel punktete bei der Kennzeichnung der Herkunft von Grillfleisch. Hühnerfleisch stammt durchweg aus gentechnikfreier Fütterung, entsprechendes Putenfleisch gibt es immerhin in fünf Supermarktketten. Hofer bietet auch gentechnikfrei zertifiziertes Schweinefleisch an, bei den anderen Ketten fehlt leider die entsprechende Kennzeichnung. Bei Merkur und Spar gibt es durchweg Grillfleisch in Bio-Qualität.

Welches Fleisch eignet sich zum Grillen?

Jedes Stück vom Rind, Schwein oder Lamm kann gegrillt werden, wenn es ansonsten auch in der Pfanne gar würde. Nur zu mager darf es nicht sein. Nicht auf den Grill gehört gepökeltes Fleisch, etwa Leberkäse, Kasseler, Speck oder Bockwürstchen. Das zum Pökeln verwendete Nitritpökelsalz entwickelt unter der Grillhitze giftige Substanzen.

Rindfleisch grillen

Feinschmecker schwören auf saftige Rindstücke, das Roastbeef etwa stammt aus der Lende vom Rind. Günstiger und dennoch sehr saftig ist das Rib-Eye-Steak aus der Hochrippe. Gutes Rind muss zum Grillen mindestens drei, besser um fünf Zentimeter dick sein. Gute Stücke sind auch Entrecote, T-Bone und Steaks aus der Rinderhüfte. Wählen Sie beim Kauf dunkelrotes Rindfleisch, das gut abgehangen ist.

Schweinefleisch grillen

Das Schweinenackensteak ist saftig und lässt sich ebenso wie Koteletts und Schnitzel einfach grillen. Zum Grillen darf Schweinefleisch nicht mager sein, ein Fettrand ist willkommen. Schweinefilets und Schweinelende sind sehr zart, der Schweinebauch liefert einen hervorragenden Speck.

Lammfleisch grillen

Auch Lammfleisch muss sehr gut abgehangen sein, erst dann ist es wirklich zart. Lassen Sie sich vom Metzger die Fleischstücke quer zur Faser schneiden und achten Sie auf eine gewisse Dicke wiederum mindestens ab drei Zentimeter. Doppelkoteletts vom Lammrücken oder -nacken sind sehr beliebt, die Lammkeule kann in Scheiben oder am Stück gegrillt werden.

Geflügel grillen

Hähnchen- und Putenfleisch grillen Sie mit der Haut, damit das Fleisch nicht austrocknet. Es wird dann herrlich zart. Die Schenkel sind sehr beliebt, aber ein Hähnchen kann auch im Ganzen gegrillt werden. Hierzu benötigen Sie aber einen Gas- oder Holzkohlegrill, der sich mit dem Deckel verschließen lässt.