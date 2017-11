Was interessiert Jugendliche? Welche Informationen und Unterstützung brauchen sie? Das sind die Fragen, die bei AK Young im Fokus stehen.

Das Serviceangebot reicht von Aus- und Weiterbildungsberatung, Konsumentenschutz, Bewerbungstrainings, Info-Materialien bis hin zu Bildungsmessen, Events und Workshops. AK Young steht für Top-Beratung, aktuelle Infos, cooles Design und Action.

Kostenlose Beratung

Egal, was das Problem ist, das AK Young-Team ist der richtige Ansprechpartner. Ob es um die Lehre, die Berufsschule, den Dienstvertrag oder Probleme mit der Handyrechnung geht. AK Young hilft, wenn die Lehrlingsentschädigung nicht ausbezahlt wird, Überstunden nicht entlohnt werden oder trotz vorliegender Zeitaufzeichnungen nicht korrekt abgerechnet wird.

Topaktuelle Infos

AK Young informiert über Rechte und Pflichten im Job, über „Dos and Don‘ts“ im Internet und bei Handyverträgen, gibt Bewerbungstipps und unterstützt bei der Berufsorientierung. Alle wichtigen Informationen, spannende Reportagen, Veranstaltungsfotos, Videos und Broschüren sind per Mausklick auf der Homepage verfügbar. Auf der Facebook-Seite gibt es top-aktuelle News, Veranstaltungs-Tipps und Gewinnspiele.

Aus-und Weiterbildung

Schule? Lehre? Was nun? Es ist nicht immer einfach, die richtige Ausbildung bzw. den richtigen Beruf zu wählen. Deshalb berät AK Young die Jugendlichen bei der Berufsinfomesse Zukunft.Arbeit.Leben in St. Pölten und Bad Vöslau über die verschiedenen Schultypen und Lehrberufe und bereitet die jungen Menschen bei Bewerbungstrainings auf ihr erstes Vorstellungsgespräch vor.

Workshops für Schulklassen

In der denk:Werkstatt, dem Workshop-Zentrum von AK Young in St. Pölten, finden Speed-Datings mit AK-ExpertInnen (zum Kennenlernen der Arbeiterkammer und ihrer Service-Angebote), Workshops (rund um die Themen Arbeit, Wirtschaft, Konsum und Beruf) sowie Bewerbungstrainings statt. Bei den Workshops setzen sich die SchülerInnen nachhaltig mit Konsumfragen, sozialer Verantwortung, dem Umgang mit Geld, Demokratie und Politik auseinander.

Gemeinsame Action

Unterhaltung und Spaß kommen bei AK Young nicht zu kurz. Es ist immer was los. Ob bei Events, Messen, Veranstaltungen oder Workshops. Beim Winter-Event Snow Motion sorgen ein Star-DJ und Nachwuchs-DJs für den coolen Sound am Semmering. Gratis Rodel-Action und Flutlicht-Skifahren runden das Programm ab. Das Sommer Open-Air Splash Hard bringt bekannte Music-Acts, Live DJs und Trendsportarten an den Ratzersdorfer See in St. Pölten. Und all das kann gratis genutzt werden.