NÖN: Wie ist die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt?

Karl Fakler: Die gute Nachricht voran: Die Jugendarbeitslosigkeit in Niederösterreich nimmt deutlich ab und der Lehrstellenmarkt zeigt sich relativ entspannt: mit einem Plus bei den Lehrstellensuchenden, aber auch mit einem erfreulichen Plus bei den freien Lehrstellen, die per Ende Oktober dem Arbeitsmarktservice (AMS) bekannt waren.

Das heißt in Zahlen?

Fakler: Fast um ein Fünftel weniger Jugendliche im Alter bis 25 Jahre waren heuer Ende Oktober in Niederösterreich bei einer der 22 AMS-Geschäftsstellen arbeitslos vorgemerkt: 5.249 oder um 1.155 (-18 %) weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. 1.263 Personen waren Ende Oktober lehrstellensuchend (sofort verfügbar) vorgemerkt – ein Plus von 48 oder 4 % im Vorjahresvergleich.

Was sind die Ursachen für diesen erfreulichen Trend?

Fakler: Dieser ist demografisch bedingt, aber auch das Ergebnis des unermüdlichen Kampfes des AMS gegen Jugendarbeitslosigkeit. Die neuen Initiativen der Bundesregierung – die AusBildung bis 18 und die Ausbildungsgarantie für Jugendliche – sollen dafür sorgen, dass diese positive Entwicklung anhält und junge Menschen durch eine bessere Ausbildung auch mehr Chancen am Jobmarkt haben.

Was steckt hinter den Initiativen?

Fakler: AusBildung bis 18 und die Ausbildungsgarantie für Jugendliche im Alter bis 24 sollen es jungen Menschen ermöglichen, über die Pflichtschule hinaus eine berufliche oder schulische Ausbildung zu machen. Wir haben hier in Kooperation mit dem Sozialministeriumservice eine Reihe von Angeboten, mit deren Hilfe Jugendliche sich in persönlichen Zukunftsfragen neu orientieren und mit einem passenden (Aus)Bildungsprogramm neu durchstarten können. Die vom Ministerium eigens eingerichtete Koordinierungsstelle wird mit den Erziehungsberechtigten Kontakt aufnehmen und sie über die nächsten Schritte – Jugendcoaching des Sozialministeriumsservice und/oder Kontaktaufnahme mit dem AMS – informieren.

Je besser die Ausbildung, desto rascher der Jobeinstieg – stimmt das?

Fakler: Ein positiver Schulabschluss und profunde Aus- und Weiterbildung sind für einen erfolgreichen Start ins Erwerbsleben unerlässlich. Für arbeitslose NiederösterreicherInnen (jeglichen Alters), die eine Lehrausbildung oder auch mehr in der Tasche haben, dauert die erfolgreiche Jobsuche heuer im Schnitt 140 Tage. AMS-Kunden, die nicht mehr als einen Pflichtschulabschluss vorweisen können, brauchen 163(!) Tage, bis sie einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben.

Welches Ausbildungsangebot des AMS gibt es noch?

Fakler: Das Arbeitsmarktservice hat ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot zusammengestellt, um jungen Menschen, die in Niederösterreich leben (Ausnahme junge AsylwerberInnen) und nur gering qualifiziert sind, eine für sie passende und zukunftsweisende Ausbildung zu ermöglichen. So wurden für das Ausbildungsjahr 2017/18 etwa 3.140 Ausbildungsplätze eingerichtet, die zum Lehrabschluss führen. 2.730 stehen allein im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbildung zur Verfügung. Darüber hinaus gewährt das AMS jenen Unternehmen, die am Arbeitsmarkt benachteiligte Lehrstellensuchende aufnehmen, eine eigene Beihilfe zur Lehrausbildung. Für Lehrstellensuchende ab 18 Jahren mit einer höheren Lehrlingsentschädigung wurde die monatliche Beihilfe nun entsprechend angehoben.