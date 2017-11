„Wenn man in der Früh gerne arbeiten geht, dann hat man den richtigen Job.“ Cornelia Platzer ist begeistert von ihrem Beruf. In der Apotheke in Gloggnitz ist sie pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin (PKA). Hier hat sie auch ihre Lehre gemacht.

„Nach der Hauptschule habe ich nicht gewusst, was ich machen soll“, erinnert sie sich. Da man in der Fachschule Warth viele Bereiche kennenlernen kann, machte sie zunächst die Fachschule. Inklusive Ausbildung zur Heimhelferin und Bürofachkraft im medizinischen Bereich. Bei einem Ferialpraktikum lernte sie dann die Arbeit in der Apotheke kennen und beschloss, eine Lehre zu machen.

Was man in der Lehre zum pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten lernt? Im ersten Lehrjahr stehen Warenübernahme und Lagerordnung im Zentrum, beschreibt Platzer. „Man übernimmt Medikamente, überwacht Lieferungen, betreut das Lager und präsentiert Waren.“ Wichtig dabei: „Man muss genau sein. Sonst kann das Folgen haben.“

Im zweiten Lehrjahr geht es um die Rezeptur, die Herstellung von Arzneimitteln. „Bei uns ist viel los in der Rezeptur“, erzählt sie. Die Ärzte in der Umgebung verschreiben viele Salben. Sie geben genau an, welche Inhaltsstoffe darin enthalten sein sollen. Dann werden sie in der Apotheke von den PKAs unter Aufsicht eines Apothekers angerührt. Kapseln allerdings dürfen in der Apotheke nur von einem Pharmazeuten zubereitet werden. „Bei der Abschlussprüfung müssen wir das aber auch können.“ Und: „Im dritten Lehrjahr bin ich in die Beratung und den Verkauf von Medizinprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetik gegangen. Auch der Aufgabenbereich der Warenbestellung kam noch dazu.“

Wie es ihr bei der Abschlussprüfung ging? „Ich war sehr nervös, aber ich habe mit Auszeichnung abgeschlossen. Wie jedes Jahr.“ Übrigens: „Ich finde es super, dass das Land NÖ Lehrlingsförderungen hat und Begabtenförderung anbietet.“ Dabei gibt es 100 Euro für mit Auszeichnung abgeschlossene Lehrjahre und die Abschlussprüfung. „Super finde ich auch das Zugticket für Lehrlinge.“ Mit dem Top-Jugendticket kann man ein Jahr lang mit der ÖBB und den Wiener Linien fahren – dank Förderungen um nur 60 Euro. Für sie ein großer Vorteil. Immerhin wohnte Platzer in Penk (Bezirk Neunkirchen) und die Berufsschule war in St. Pölten. Von den Lehrern hier und ihrem breit gefächerten Wissen war sie beeindruckt. Zehn Wochen Schule waren es jedes Jahr. Und jede Menge zu lernen. Aber: „Wenn man sich hineinkniet, dann schafft man den Stoff auch.“

Bestellungen zwei Mal am Tag

Inzwischen ist die Lehre vorbei und sie ist in der Apotheke in Gloggnitz für die Bestellungen zuständig. „Wir bestellen zwei Mal am Tag.“ Am späten Vormittag, dann werden die Medikamente am Nachmittag vom Großhandel geliefert und am Abend für den nächsten Morgen. Das Bestellprogramm ist mit dem Kassasystem verknüpft. Es erkennt, welche Medikamente verkauft werden und macht Vorschläge, welche nachzubestellen sind. Die Vorschläge müssen überprüft und angepasst werden. Darüber hinaus werden auch einzelne Bestellungen über Paketdienst geordert.

In Apotheken obliegt der Verkauf von Arzneimitteln Pharmazeuten. Drogerie- und Kosmetikprodukte aber können PKAs verkaufen und dazu beraten. Und: „Ich mache auch wichtige Statistiken.“ Dabei berechnet sie etwa, wie Aktionen (zum Beispiel das Produkt des Monats) gelaufen sind, wie viel verkauft wurden, welche Produkte gut laufen, welche eher weniger …

Was ihr am meisten an ihrem Beruf gefällt? „Es wird nie langweilig. Ich halte mit rund 60 Pharmavertretern Kontakt. Und: Wir hatten gestern 600 Kunden. Da rennt man.“ Und das nicht nur in der aktuellen Erkältungszeit, sondern auch im Sommer.

Wem sie den Beruf empfehlen würde? Allen, die gerne mit Menschen zu tun und einen vielfältigen Job haben wollen.