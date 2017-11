Die Zahl der Lehranfänger in Niederösterreichs Unternehmen steigt wieder: Insgesamt haben laut Wirtschaftskammer NÖ im Vorjahr 4.156 junge Menschen in einem niederösterreichischen Ausbildungsbetrieb eine Lehre begonnen. Das sind um 114 oder 2,8 Prozent mehr als 2015 (4.042 Lehranfänger).

Zusammen mit den Lehranfängern in überbetrieblichen Ausbildungsschienen – also Lehrausbildungen, die nicht in einem Betrieb stattfinden – haben im Vorjahr in Summe 4.814 junge Menschen eine Lehre in Niederösterreich begonnen (2015: 4.990 Lehranfänger).

Sonja Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ): „Der Anstieg bei den Lehranfängern in unseren Ausbildungsbetrieben ist ein erfreuliches und auch bildungspolitisch richtiges Signal.“ Denn: „Gerade Fachkräfte werden von den Unternehmen heute schon dringend gesucht. Und dieser Trend wird sich in Zukunft sogar noch verschärfen. Ein Lehrabschluss bildet damit eine besonders gute Basis für die berufliche Karriere.“

In Zukunft werden Fachkräfte fehlen

Prognosen gehen davon aus, dass bereits im Jahr 2025 über 40.000 benötigte Fachkräfte mit Lehrabschluss in den niederösterreichischen Unternehmen fehlen werden. 2030 wird die Fachkräfte-Lücke demnach schon 65.000 Personen mit Lehrabschluss betragen.

Die Lücke an freien Lehrstellen wird kleiner

Dass die Wirtschaft jetzt und in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte braucht, ist laut Karl Fakler, Chef des AMS NÖ, am Lehrstellenmarkt spürbar: „Das Angebot an freien Lehrstellen, das dem Arbeitsmarktservice in Niederösterreich am Ende des dritten Quartals 2017 bekannt war, lag mit 771 oder einem Plus von 42,8 Prozent klar über dem Niveau des Vorjahres.“ Dem gegenüber stehen 1.234 Personen, die Ende September lehrstellensuchend (sofort verfügbar) vorgemerkt waren – ein Plus von 85 oder 7,4 Prozent im Vorjahresvergleich. Die „Lücke“ an freien Lehrstellen ist somit im Vergleich zum Herbst 2016 um 146 Lehrstellen kleiner geworden (Lehrstellenlücken jeweils im September – 2017: 463; 2016: 609; 2015: 785).

Übrigens: Fast die Hälfte aller Lehranfänger in Niederösterreichs Betrieben findet sich laut Wirtschaftskammer NÖ im Bereich Gewerbe und Handwerk (2.040), gefolgt vom Handel (692) und der Industrie (604).

Lohnsteuer zahlt man zwar erst ab einer Lehrlingsentschädigung von monatlich brutto 1.241 Euro. Trotzdem kann es passieren, dass Lehrlinge zu viel Steuer bezahlen – zum Beispiel wenn die Lehrlingsentschädigung erst mitten im Kalenderjahr über 1.241 Euro brutto steigt.

Mit der Arbeitnehmerveranlagung können sich Lehrlinge dieses Geld zurückholen. Aber auch jene, die weniger verdienen, sollten unbedingt eine Arbeitnehmerveranlagung machen. Sie können sich die sogenannte Negativsteuer holen. Diese beträgt bis zu 400 Euro. Wer die Pendlerpauschale beansprucht, bekommt sogar bis zu 500 Euro zurück.

Kontakt: AK Niederösterreich-Steuerreferat, 05/7171-28000