„Als schwarzer Mann möchte ich ein weißes Pferd am Bild“, schmunzelt Charles Solomon beim NÖN-Shooting.

Der 51-jährige gebürtige Nigerianer ist in Reiterkreisen ein bekannter, anerkannter und auch äußerst beliebter Hufschmied, nicht nur aufgrund seines Humors und seiner sympathischen Art, sondern vor allem wegen seines hohen orthopädischen Fachwissens rund um den Pferdehuf. Und das ist heutzutage immens wichtig, denn das Pferd hat sich in den letzten 50 Jahren zum beliebten Sport- und Freizeitpartner entwickelt, der schon lange nicht mehr nur elitären Kreisen vorbehalten ist.

„Charly“, wie er von Pferdefreunden genannt wird, hatte in seiner Heimat mit den geliebten Vierbeinern gar nichts zu tun. „Ich habe in Nigeria Schiffbaumechaniker gelernt“, erzählt er. Nach Österreich kam er vor über 20 Jahren, „weil bereits hier Verwandte lebten und nicht, weil ich flüchten musste“, betont er.

Durch Zufall hat er dann Hufschmied Georg Rys kennengelernt. „Da Hufschmied ja ein Metall verarbeitendes Gewerbe wie auch Schiffsbaumechaniker ist, habe ich dann die Ausbildung gemacht“, berichtet er, dass so sein Bekannter zu seinem Chef wurde. Die Abschlussprüfung legte er dann erfolgreich in Stadl-Paura ab. „Oft glauben Laien, ein Hufschmied muss nur Eisen schmieden können, das Aufgabengebiet umfasst aber heutzutage weit mehr“, sagt er.

„Für viele ist das Pferd ein Familienmitglied, wo das Wohlbefinden und die Gesundheit ganz oben stehen“, weiß Solomon. „Ohne Huf, kein Pferd“ lautet daher das Motto der Hufschmiede, die ein hohes orthopädisches Fachwissen haben müssen. „Die Hufmechanik ist essenziell für ein gesundes Pferd, egal, ob es geritten oder gefahren wird“, erklärt er. Daher ist es für gute Hufschmiede unerlässlich, sich auch immer wieder mit dem behandelnden Tierarzt abzusprechen.

In das Lebewesen Pferd einfühlen

„Besitzer-Tierarzt-Hufschmied sollten daher ein Team sein. So kann dem Pferd das Beste gewährleistet werden“, ist er überzeugt. Ein Hufschmied muss sich auch in das Lebewesen Pferd einfühlen können, auch wenn dieses manchmal nicht so mitspielt. „Ungeduld und Brutalität haben beim Hufbeschlag nichts verloren“, betont er. Hufschmied ist ein harter Job. Manchmal auch gefährlich. Die Bandscheiben werden sehr in Mitleidenschaft gezogen. Der Job ist bei brütender Hitze wie klirrender Kälte zu machen, denn ein Pferd muss alle sechs bis acht Wochen ausgeschnitten bzw. beschlagen werden. Ohne Ausnahme!