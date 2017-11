Am Institut für Botanik der Universität für Bodenkultur in Wien sitzt Karin Fohringer vor ihrem Computer. Hier bereitet sie die nächsten Tests vor. Ein Wissenschaftler des Instituts hat an einem See zwei Arten von Rohrkolben entdeckt und dazwischen einige Exemplare, die so aussehen, als wären sie ein Mix aus den zwei Arten. Eigentlich hieß es bisher, dass diese zwei Arten sich nicht kreuzen könnten, aber wer weiß …

Karin Fohringer ist Labortechnikerin. Nach der Matura hat sie an der PÄDAK begonnen zu studieren. Schon damals mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. „Ich habe mich für Chemie, Mathematik und Physik interessiert.“ Prüfungsangst aber blockierte sie zunehmend. Der Markt an Lehrern war gesättigt. Also jobbte sie. Die Laborarbeit, die sie aus der PÄDAK kannte, aber fehlte ihr. Sie bewarb sich am AIT in Seibersdorf und wurde Lehrling. „Damals war ich 25, also zehn Jahre älter als die anderen.“ Aber das störte sie nicht. Einige kannte sie aus der Arbeit, zwei andere waren ebenfalls älter. Und es hatte auch Vorteile: „Wenn man älter ist, weiß man schon, in welche Richtung man gehen will.“ Ach ja: „Ich würde allen, die später eine Lehre beginnen wollen, empfehlen: Traut euch!“ Ihre Lernangst war übrigens bald verschwunden.

Die Lehre zur Chemielabortechnikerin dauert üblicherweise dreieinhalb Jahre, für Fohringer nur zweieinhalb, weil sie sich Matura & Co. anrechnen lassen konnte. „Alles vorweisen, was man je gemacht hat“, rät sie daher.

In der Berufsschule wurden die Grundmethoden gelehrt, wie Spektroskopie, Fotometrie, Säure-Laugen-Aufschluss, Synthetisieren, Fettanalyse … „Genetik wird in der Lehre nur gestreift“, an ihrem Arbeitsplatz aber lernte sie sie kennen.

In Seibersdorf gefiel es ihr. Aber drei Stunden Fahrtzeit – Fohringer wohnt in Deutsch-Wagram – täglich waren dann doch irgendwann zu viel. Und so arbeitet sie mittlerweile in Wien: an der Universität für Bodenkultur. Ihr Wissen über DNA konnte sie beim Aufbau des Labors hier gut einsetzen. Zum Beispiel beim Ankauf neuer Geräte. „Was ich an diesem Job so liebe, ist die neue Technologie“, verrät sie begeistert.

Für wen dieser Beruf ihrer Meinung nach geeignet ist? „Was man mitbringen muss, ist neugierig zu sein, den Dingen auf den Grund gehen zu wollen, Fragen zu stellen.“ Und Sorgfalt ist wesentlich. „An jedes Experiment gehe ich heran, als ob ich es zum ersten Mal machen würde.“ Nicht zuletzt deswegen, weil manche der Chemikalien, mit denen man arbeitet, Tausende von Euro kosten.

Apropos Arbeiten: Von den Rohrkolben am See hat der Wissenschaftler Pflanzenproben genommen. Fohringers Aufgabe ist es, mithilfe der Proben Laborergebnisse zu liefern. „Ich produziere die Daten, die Analyse macht der Wissenschaftler.“ Dazu verreibt sie Pflanzenproben zu einem feinen Pulver. Dann braucht es einen Puffer. Der Puffer schließt die Pflanzenzellen so auf, dass die DNA extrahiert werden kann. Puffer gibt es verschiedene. Die Kunst ist es, herausfinden, welcher mit der aktuellen Pflanze und Fragestellung am besten funktioniert. Pflanzenstoffe, die man nicht braucht, wie etwa Chlorophyll, werden herausgefiltert. Im Fall der Rohrkolben verstopfte Schleim den Filter. Also musste Fohringer eine Möglichkeit finden, den Schleim loszuwerden. Eine Kollegin erzählte, dass sie bei Orchideen das Schleimstoffe-Problem durch einen Sorbitolpuffer gelöst hatte. Und so wurde in diese Richtung weiter gearbeitet. „Wenn ich die DNA extrahiert habe, dann messe ich, wie konzentriert die DNA ist und überprüfe die Qualität auf einem Agarosegel.“ Nach dem Agarosegel-Check wird die DNA mit entsprechenden Primern vervielfältigt, um schließlich im Sequenzierer zu landen und die Daten zu produzieren, mit denen der Wissenschaftler Aussagen über die Populationsgenetik der Pflanzen machen kann.