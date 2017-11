„Wir hören bei Betriebsbesuchen immer wieder, dass junge, gut ausgebildete Fachkräfte gesucht werden. Eine Lehre in unserer Branche bietet ein solides Grundgerüst, das einem speziell im ländlichen Raum alle Türen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn öffnet“, betont NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

Was viele nicht wissen: Mit 15 verschiedenen Lehrberufen bietet die Land- und Forstwirtschaft schon jetzt eine breite Palette an Ausbildungsmöglichkeiten. In neuen Berufsfeldern, wie der Natur- und Landschaftspflege, im Umweltschutz sowie bei der Erzeugung erneuerbarer Energien, könnten in den kommenden Jahren zusätzliche moderne Lehrberufe geschaffen werden.

Berufsjäger aus Leidenschaft

David Goldmann (im Bild mit seiner Hündin „Anja vom Hornerwald“) ist mit Leib & Seele Berufsjäger. | LAK

Wie breit das Berufsfeld in der Land- und Forstwirtschaft ist, zeigt die nicht alltägliche Berufswahl von David Goldmann. Der gebürtige Waldviertler aus Krug (Bez. Zwettl) absolvierte eine Lehre zum Berufsjäger. „Ich hab’ schon als Kind jede freie Minute in den Revieren verbracht und mit fünf Jahren schon das erste Mal gesagt, dass ich Berufsjäger werden will“, erfüllte sich der 21-Jährige seinen Kindheitstraum. Ausgebildet wurde er im Jagd- und Forstbetrieb der Cervus Betriebs- und HandelsgmbH im Revier Ulreichsberg in den Türnitzer Alpen. „Meine Lehrzeit war eine Spitzenzeit. Ich war von Anfang an voll in den Arbeitsalltag des Betriebs eingebunden“, so Goldmann, der seine Lehre im September 2017 mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss und mittlerweile als Berufsjäger im Betrieb angestellt ist. Neben der Revier- und Wildbetreuung gehören zu seinen Hauptaufgaben die Führung von Jagdgästen und die Erfüllung des behördlichen Abschusses. Selbst die Herausforderungen des oft langen Winters im südlichen Niederösterreich ließen ihn nie an seiner Berufswahl zweifeln: „Ich bin kein Stadtmensch, für mich ist es der absolute Traumjob. Man kann sich die Arbeit selber einteilen, dazu kommt auch das familiäre Verhältnis im Betrieb“, ist sich Goldmann sicher, dass er mit seinem Job die richtige Wahl getroffen hat.

Dass die Berufsjägerlehre in der Liste der land- und forstwirtschaftlichen Lehrberufe derzeit noch fehlt, liegt an einer fehlenden bundesweit einheitlichen Ausbildung. Verhandlungen mit den Berufsverbänden sind jedoch bereits im Laufen.

„Bürojob wäre nichts für mich“

Für den Klassiker unter den „grünen“ Berufen hat sich Bianca Peranek aus Rohrendorf entschieden – sie absolviert in der Gärtnerei Fries in Krems eine Lehre zur Gärtnerin. „Ein Bürojob, wo ich jeden Tag von 8 bis 16 vor dem Computer sitze, wäre nichts für mich. Als Gärtnerin kann ich kreativ sein und habe viel mit Menschen zu tun“, streicht sie die Vorzüge ihrer Berufswahl heraus.

Was die Lehrlingsentschädigungen betrifft, brauchen Lehrlinge in der Land- und Forstwirtschaft den Vergleich mit der Gewerbe- oder Dienstleistungsbranche jedenfalls nicht zu scheuen. So verdient ein Weinbau-, aber auch ein Berufsjägerlehrling über 600 Euro, ein Forstarbeiterlehrling in einem privaten Forstbetrieb sogar

über 1.000 Euro im ersten Lehrjahr.

NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Ing. Andreas Freistetter. | LAK, LAK

Landarbeiterkammer als Anlaufstelle

Gesetzlich vertreten werden land- und forstwirtschaftliche Lehrlinge von der Niederösterreichischen Landarbeiterkammer, der es ein wichtiges Anliegen ist, die Lehrausbildung zu fördern. Neben rechtlichen Infos, wie Arbeitszeit und Lehrlingsentschädigungen, bietet die NÖ LAK nicht nur eine Lehrlingsbeihilfe an, sondern auf ihrer Website unter www.landarbeiterkammer.at/noe auch einen Überblick über Förderungen, Freifahrten und offene Stellen.

