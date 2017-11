Junge Menschen mit guter Qualifikation haben im Berufsleben mehr Chancen auf Erfolg und sind seltener von Arbeitslosigkeit betroffen als jene Jugendlichen, die nach der Schulpflicht auf eine weiterführende Ausbildung oder Schulbildung verzichten. Diese Überlegung liegt der AusBildung bis 18 zugrunde, einer Initiative der österreichischen Bundesregierung.

Das Ausbildungspflichtgesetz ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Initiative, seit 2016 in Kraft und betrifft jene Jugendlichen, die ab dem Schuljahr 2016/17 die Schulpflicht absolvieren und sich dauerhaft in Österreich aufhalten. Dieses Bundesgesetz hat zum Ziel, Schulabbrüche zu verhindern und die Jugendlichen bis zum 18. Geburtstag im (Aus-)Bildungssystem zu halten.

Koordinierungsstelle: Begleitet wird die Umsetzung des Gesetzes von der Koordinierungsstelle (KOST) AusBildung bis 18 im jeweiligen Bundesland. Im Auftrag des Sozialministeriumservice übernimmt die KOST die administrative Fallführung und informiert Jugendliche, Erziehungsberechtigte und Institutionen über die verschiedenen Möglichkeiten zur Erfüllung der Ausbildungspflicht. Die Koordinierungsstelle ist über eine Serviceline erreichbar, um konkrete Fragen rund um die Ausbildungspflicht zu beantworten.

Jugendcoaching: Da der weitere Schulbesuch oder das Absolvieren einer Lehre jedoch nicht für alle das Richtige ist, wird insbesondere über Unterstützungsangebote für jene Jugendlichen informiert, die noch Orientierung oder Vorbereitung benötigen. Ein wichtiges Projekt in diesem Zusammenhang ist das Jugendcoaching, ein Angebot des Netzwerks Berufliche Assistenz.

Bereits in der 9. Schulstufe wird das Jugendcoaching als kostenloses und freiwilliges Angebot für Schülerinnen und Schüler angeboten, die noch nicht wissen, was sie nach der Schulpflicht machen möchten. Hier wird von kompetenten Coaches gemeinsam mit den Jugendlichen je nach Interessen, Stärken, Schwächen und Möglichkeiten ein individueller Perspektivenplan entwickelt und dessen Verwirklichung begleitet.

Dieses Angebot können Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 19. Lebensjahr, im Fall einer vorliegenden Behinderung auch bis zum 24. Lebensjahr in Anspruch nehmen.

Das außerschulische Jugendcoaching bemüht sich um jene jungen Menschen, die sich bereits seit längerem nicht mehr im schulischen und arbeitsmarktpolitischen System befinden, die sogenannten NEET (Not in Education Employment or Training) Jugendlichen. Aufgabe ist es, gemeinsam mit der Koordinierungsstelle, Kontakt zu jenen Erziehungsberechtigten herzustellen, deren Kinder der Ausbildungspflicht aktuell nicht nachkommen. Im Vordergrund der Initiative steht, die Möglichkeiten der Jugendlichen am Arbeitsmarkt zu verbessern und den schwierigen Übergang zwischen Schule und Beruf individuell zu unterstützen.

Weitere Angebote: Während das Jugendcoaching laut AMS NÖ vor allem die persönliche und soziale Stabilisierung der jungen KlientInnen mit der Planung der nächsten Schritte ganz allgemein im Blick hat, versuchen die BeraterInnen des AMS bereits konkret den Fokus in Richtung Berufs- und Bildungsplanung zu richten. Junge Menschen erhalten Info und Beratung wie auch Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz oder Kurs des AMS. Oft starten Jugendliche in SMS-Angeboten (zum Beispiel Produktionsschule) und wechseln dann in ein AMS-Angebot (zum Beispiel ÜBA).

Die Berufsausbildungsassistenz ist ein weiteres Angebot. Sie unterstützt Jugendliche mit Behinderung oder anderen Vermittlungshemmnissen bei der betrieblichen Ausbildung. Sie begleitet die Ausbildung sowohl im Betrieb als auch in der Schule, erstellt einen Ausbildungsplan und bietet Hilfestellung bei Konflikten.

Jugendliche, die aufgrund ihrer Einschränkungen keine reguläre Lehre machen können, können einen Lehrberuf mit verlängerter Lehrzeit oder Teile eines oder mehrerer Lehrberufe erlernen (Teilqualifikation in einem Lehrberuf).



Bedeutung für Unternehmen: Für die Einhaltung der Ausbildungspflicht sind, so die Wirtschaftskammer NÖ, die Erziehungsberechtigten verantwortlich. Die Unternehmen sollten aber Bescheid wissen, dass betroffene Jugendliche mit einer Beschäftigung ohne Lehrvertrag die Ausbildungspflicht in der Regel nicht erfüllen.

Möglich ist übrigens eine Beschäftigung von betroffenen Jugendlichen in ausbildungsfreien Zeiten bis zu vier Monate im Kalenderjahr oder neben dem Schulbesuch oder einer beruflichen Ausbildung, oder wenn dies ausdrücklich im Perspektiven- oder Betreuungsplan des oder der Jugendlichen zeitlich befristet festgelegt wurde.



Es besteht für Unternehmen keinerlei gesetzliche Anzeigepflicht und auch keine Verpflichtung, betroffenen Jugendlichen ein Beschäftigungsverhältnis zu verweigern. Es liegt allerdings in der sozialen Verantwortung der Unternehmen, betroffene Jugendliche auf die Ausbildungspflicht hinzuweisen. Wird das Ausbildungspflichtgesetz nicht erfüllt, wird die Erstellung eines Perspektiven- oder Betreuungsplans eingeleitet. Jugendliche haben in diesem Fall das Recht, ihr Arbeitsverhältnis vorzeitig ohne Einhaltung gesetzlicher oder kollektivvertraglicher Kündigungsfristen und -termine zu beenden.