Etwa 200.000 Einwohner zählt die Hafenstadt Portsmouth im Süden Englands. Viele Studierende kommen hierher, aber auch Touristen, die vom Hafen aus die ein paar Schiffsminuten entfernte Isle of Wight besichtigen wollen. Im September verbrachten auch zwölf Lehrlinge aus Niederösterreich vier Wochen in Portsmouth.

Denn die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) hat im Frühling dieses Jahres ein Praktikum im Ausland ausgeschrieben. Und zwar ursprünglich nur für acht Plätze. Man habe, so erklärte man bei der WKNÖ, nur etwa 30 Bewerbungen erwartet. Doch es trudelten tatsächlich 160 Schreiben ein. Daher stockte man auf.

Die ersten 24 Lehrlinge durften dann unter dem Motto „Let’s Walz“ nach Portsmouth sowie Belfast, Nordirland. Rebecca Schuster ist eine davon. Sie ist im 3. Lehrjahr, wird zur Medienfachfrau ausgebildet und machte ihr Auslandspraktikum bei der Firma „Liquid Creative“.

Die Sprache verbessert sich jeden Tag

Jasmin Weichselbaumer aus Neustadtl bei Chocablock in Portsmouth. | Theresa Sturm

„Ich wollte schon immer mal wissen, wie es ist, im Ausland zu arbeiten“, begründet sie ihre Bewerbung. Dass sie nicht nur fachlich dazulernt, sondern auch sprachlich, freut Schuster besonders: „Ich verstehe viel und es wird jeden Tag noch besser.“ Neben der Arbeit gefällt der Wiener Neustädterin das Leben in Portsmouth. Die zwölf Lehrlinge seien außerdem mittlerweile sehr gut befreundet. „Wir gehen ins Pub oder am Strand spazieren. Ich bin unglaublich gerne am Meer“, so Schuster. Ihr britischer Chef Tim Hurrell ist von der 20-Jährigen begeistert: „Rebecca is doing very well.“

So wie Schuster hat auch Jasmin Weichselbaumer im Englischen dazugelernt: „Es verbessert sich schon wahnsinnig schnell.“ Die Sprache findet die Neustadtlerin, Bezirk Amstetten, generell cool. „Cool“ ist auch, dass der 20-jährigen Konditorin nach nur kurzer Zeit im Berufsleben in England so viel Vertrauen entgegengebracht wird. Ihr Chef bei der Firma „Chocablock“ heiratete während des Praktikumaufenthalts von Weichselbaumer. „Ich durfte die Hochzeitstorte von meinem Chef machen“, sagt die Konditorin strahlend. „Zweistöckig!“

Ebenso wird in Clemens Grünberger Vertrauen gesetzt. Roger Fisher etwa ist überzeugt, dass auch die englischen Kollegen des 19-Jährigen etwas von ihm lernen können. Fisher ist einer der Chefs der Firma Harwin, wo Grünberger als Elektrotechniker im Bereich „Forschung und Entwicklung“ in Portsmouth arbeitete. Normalerweise ist er bei Doka tätig.

Die Lehrlinge werden vor Ort unterstützt

Rebecca Schuster ist im 3. Lehrjahr und wird zur Medienfachfrau ausgebildet. Sie arbeitete in Portsmouth bei der Firma „Liquid Creative“. | Theresa Sturm

Vor Ort wird die Infrastruktur für die Lehrlinge von der Firma „The IBD Partnership“ organisiert. Falls es Probleme gibt, dient Michelle Burbury, Student Liaison Manager, als Ansprechpartnerin. „Wir versuchen, so viel Informationen bereitzustellen, wie wir nur können“, so Burbury.

Viele Probleme gäbe es bei den Jugendlichen nicht, meistens gehe es um Heimweh oder sie nehmen den falschen Bus und finden den Weg nicht gleich, erzählt Burbury. „Aber es ist gut, sich zu verirren, so findet man seinen Weg“, wird sie philosophisch. Burbury ist auch diejenige bei „IBD“, die die Gastfamilien auswählt. Etwa 1.000 Lehrlinge, aber vor allem Studierende aus 23 verschiedenen europäischen Ländern werden jährlich vermittelt.

Eine der Gastmütter, die gleichzeitig mehrere Jugendliche im Haus hat, ist Debbie. „Sie nennen mich ihre ‚englische Mommy’“, sagt sie mit breitem Grinsen. Dem Spitznamen wird sie mehr als gerecht.

Im September beherbergte sie einen Jugendlichen, dessen Leibspeise Lasagne war. „Also kochte ich drei Mal die Woche Lasagne, er wird es daheim nicht mehr ansehen können“, so Debbie lachend, während sie in britischer Manier Tee serviert. Während die Gastmutter durch ihr Haus und die Zimmer, wo die Lehrlinge nächtigen, führt, wird klar, warum sich die Jugendlichen hier so wohl fühlen. Die Wohnräume und die offene Art der Britin laden ein zum Dableiben. Am liebsten beherbergt Debbie Burschen: „Sie sind einfach schneller im Bad.“

Christian Marko aus Kematen durfte bei der Firma DKW PrecisionEngineering lernen. | Theresa Sturm

Ein weiterer Lehrling, der den Süden Englands und die Arbeitsweise dort kennenlernen darf, ist Christian Marko aus Kematen an der Ybbs im Bezirk Amstetten. Er durfte in Portsmouth bei der Firma DKW Precision Engineering arbeiten. Sein Chef Karl Iacobucci, konnte schon viele Praktikanten kennenlernen und ist von Marko besonders angetan: „Die Österreicher sind die besten!“ Er sei außerdem von deren gutem Englisch begeistert. Außerdem sieht er in dem Auslandspraktikum eine große Chance für die Jugendlichen: „Sie kommen aus ihrer Komfortzone raus.“

Christian Marko gibt das Lob gerne zurück und schwärmt von den britischen Arbeitskollegen: „Es ist durchwegs positiv und alle verstehen sich so gut!“

Lehrlinge bekommen Verantwortung

Der 18-jährige Maschinenbautechniker im 4. Lehrjahr war auch in der Endkontrolle tätig, also hat er in nur vier Wochen dort im Betrieb auch sehr verantwortungsvolle Aufgaben bekommen: „Ich helfe dort aus, wo ich gebraucht werde. Es ist eigentlich gar nicht so anders wie bei mir daheim.“ Dass er Auslandserfahrung mit seinem Beruf verbinden kann, freut ihn besonders. Er wäre auch gerne länger geblieben, sagt Marko.

Als Lehrling, die Koch und Kellner lernt, kommt Magdalena Mayr aus Gresten schnell auf das Thema Essen zu sprechen. „Die Essenskultur ist hier ganz anders als in Österreich“, sagt die 21-Jährige, die bei Chef-Koch James Morris vom Restaurant-Café „Watkins & Faux“ lernt. In der Gastfamilie war sie von gewissen Gerichten überrascht. „Ich bin ein Fan vom English Breakfast. So deftig“, schwärmt Mayr. Für sie sind die vier Wochen in Portsmouth „eine tolle Erfahrung“. „Ich will unbedingt danach auch auf Saison gehen“, ist sie sich sicher.

Die Lehrlinge profitieren auch sprachlich sehr

Magdalena Mayr lernt Koch/Kellner im vierten Lehrjahr. Sie fühlte sich wohl in Portsmouth und war begeistert vom englischen Frühstück. | Theresa Sturm

Mayr zeigt wie die anderen Jugendlichen, wie gut sie die Sprache Englands schon beherrscht. Aus Versehen beginnt sie nämlich sogar mit den niederösterreichischen Journalistinnen auf Englisch zu sprechen. Die Köchin spricht auch an, dass es für sie ein klarer Vorteil ist, die Firma IBD vor Ort und die WKNÖ im Rücken zu wissen.

Die Möglichkeit für einen Auslandsaufenthalt für Lehrlinge entstand seitens der WKNÖ aus der Idee heraus, das Image der Lehre im Gesamten aufzuwerten. Aufgrund der großen Nachfrage nach Praktika hat man weitere Praktikumsplätze organisiert.

So waren acht Lehrlinge von Mitte September bis Mitte Oktober in Prag, Tschechien, eine Gruppe war im Oktober in Vicenza, Italien. Zur gleichen Zeit durften einige nach Belfast und gerade erst sind acht Teilnehmer nach einem vierwöchigen Aufenthalt aus Prag zurückgekommen.

Aufgrund des großen Interesses und Erfolges plant die Wirtschaftskammer NÖ gemeinsam mit der AK Niederösterreich, welche die Aktion auch finanziell unterstützen wird, eine gemeinsame Fortsetzung.