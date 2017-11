Frühmorgens um fünf Uhr klingelt bei Laura Nolz derzeit der Wecker. Aufstehen, fertigmachen und schon geht es in die Arbeit, zu SPAR in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten). Die 18-Jährige ist derzeit im zweiten Lehrjahr zur Ausbildung als Einzelhandelskauffrau und lernt aktuell die Brot- und Gebäckabteilung in der Feinkost kennen. Bevor die ersten Kunden in die SPAR-Filiale kommen, schiebt Laura Nolz Semmeln, Kornspitz und anderes Gebäck in den Backofen und schlichtet die von den Bäckern gelieferte Ware ein − bis 7.15 Uhr, wenn die Filiale geöffnet wird. Anschließend beginnt die Beratung der Kunden zu Brot, Käse, Wurst und Co.

Am Ende der Frühschicht um 13 Uhr heißt es dann Feierabend. Zumindest für den Arbeitstag, denn Laura Nolz macht Lehre mit Matura und drückt deshalb zwei Mal in der Woche die Schulbank. Derzeit steht Englisch am Plan: „Der Englischunterricht in der Berufsschule fällt mir leicht, aber für das Maturaniveau muss ich mich schon mehr anstrengen“, gibt die Bischofstettnerin zu. Doch dieser Herausforderung stellt sie sich gerne: „Schon bevor ich wusste, dass SPAR das ermöglicht, habe ich mich mit dem Thema Matura beschäftigt. Als ich dann von Lehre und Matura erfuhr, dachte ich mir, dass das DIE Chance ist.“

Nette Kolleginnen, wie beispielsweise Eva Grimm, und ein angenehmes Arbeitsklima schätzt Lehrling Laura Nolz besonders. | NOEN

Nette Kollegen und gutes Arbeitsklima

Bevor Laura Nolz die Lehre begann, schloss sie die landwirtschaftliche Schule in Sooß ab. Da sie sich aber in keiner der gelernten Berufstätigkeiten sah, begab sie sich auf die Suche. „Ich wollte keinen Bürojob, wo ich nur sitzen muss“, wusste sie schon damals und ist nun hier, wo sie gelandet ist, sehr zufrieden: „Nette Kollegen und ein gutes Arbeitsklima − das ist mir wichtig und das habe ich hier.“ In angenehmer Atmosphäre lernt sie seit über einem Jahr den gesamten Betrieb kennen: von Obst und Gemüse über die Feinkost bis hin zur Kasse. Vom Unternehmen werden immer wieder Anreize geboten, sich zu steigern, gute Noten in der Berufsschule zu erzielen oder auch an Lehrlingsaktivitäten teilzunehmen. Beispielsweise die Zusammenstellung einer Produktpräsentation im Geschäft: „Mir zu überlegen, welche Produkte wie zusammenpassen und für eine ansprechende Gesamtgestaltung zu sorgen, hat mir schon Spaß gemacht“, erzählt die 18-Jährige.