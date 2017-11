Zielorientierung. Eigeninitiative. Ständige Weiterbildung. Und, vor allem: Freude am Tun. Das sind für Anton Reithner die Erfolgsfaktoren für eine gelungene berufliche Karriere. Er selbst, sagt Reithner, hat in seinem Beruf nie auf die Uhr geschaut. „Mir ist die Zeit bei der Arbeit immer zu kurz geworden.“ Diese Strategie dürfte goldrichtig gewesen sein. Reithner war in den vergangenen 27 Jahren Geschäftsführer des Spezialbaustoff-Herstellers Ardex Österreich mit Sitz in Loosdorf (Bezirk Melk), operativ war er auch für die Region Osteuropa, Italien, Türkei und Russland zuständig. In den letzten zehn Jahren war Reithner darüber hinaus Mitglied im Global Management Committee. Seit September ist er in Pension.

Ständige Weiterbildung ist das A und O

Reithner rät jungen Menschen, die sich jetzt für einen Lehrberuf entscheiden, zu den Zutaten, die für ihn selbst funktioniert haben: „Reinschmeißen mit Freude und dem Arbeitgeber zeigen, dass man den Job gerne macht.“ Unerlässlich seien außerdem die Sprachen. Für die Berufskarriere kann ein Lehrberuf – Reithner selbst hat eine Lehre zum Bürokaufmann absolviert – eine solide Grundausbildung sein, sagt er. „Ich finde es wahnsinnig schade, dass der Lehrberuf in der Zwischenzeit das Image bekommen hat, dass er nicht wertig ist.“ Doch auch bei einem Lehrabschluss darf eines nicht vergessen werden: Aktive, ständige Weiterbildung ist das A und O.

Für die Wahl der richtigen Berufsausbildung empfiehlt Reithner, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und im Job dann nicht verkrampft an die Karriere zu denken. „Natürlich sollte man zielorientiert vorgehen und wissen, was man will. Wenn ich aber ständig nur im Kopf habe, dass ich Karriere machen muss, dann vergesse ich ja auf das Wesentliche – dass ich eine gründliche Ausbildung brauche, zum Beispiel einen Lehrberuf, und mich dann weiterbilde. Ich habe bei der Arbeit nie an die Karriere gedacht, sondern meine Jobs immer mit Leib und Seele gemacht.“

Sein beruflicher Werdegang sei nicht immer einfach gewesen – auch darauf müsse man vorbereitet sein. „Ich bin nach der Lehre und dem Bundesheer in den Fahrverkauf gegangen. Das war eine harte Zeit, da musste ich disponieren, verkaufen, kassieren … Ich habe Tage gehabt, wo ich von vier in der Früh bis 22 Uhr gearbeitet habe. Aber so habe ich verkaufen gelernt.“ Für Reithner folgen bald ein Job bei einem Verpackungsunternehmen und dann die Möglichkeit, bei Miele im Außendienst zu arbeiten.

Bei der Personalauswahl hat Reithner in all den Jahren mit Personalverantwortung immer sowohl auf die Persönlichkeitsstruktur als auch auf die fachliche Qualifikation Wert gelegt. „Ich finde es schlimm, wenn ich mit Leuten spreche, bei denen ich merke, dass sie nur mehr im Job verharren, weil sie keinen anderen bekommen. Das potenziert sich über das ganze Leben dieser Personen. Deswegen musste die Persönlichkeit gut zu unseren Grundwerten – Disziplin, Freude am Arbeiten, Einsatzbereitschaft – passen.“

Und was für die Mitarbeiter gilt, das galt 49 Berufsjahre lang auch für Anton Reithner. „Ich habe für mich die Regel festgelegt: Ich möchte jeden Tag in der Früh mit Freude in die Firma gehen.“