„Mir gefällt am besten die Vielfalt in der Ausbildung und die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche kommen zu können“, erklärt Kilian Haginger, der eine Lehre zum bei Doka macht. Er ist einer von 64 Lehrlingen, die derzeit in NÖ ihre Ausbildung bei dem Unternehmen für Schalungstechnik und Bau absolvieren.

Doka bietet Lehrstellen in 14 verschiedenen Berufen an. Junge Menschen haben dabei neben einer Fachausbildung und der Lehre mit Matura auch die Möglichkeit, ein EU-Auslandspraktikum zu absolvieren. Zusätzlich gibt es extra Lehrlingsseminare, die die Ausbildung abrunden sollen.

„Im Bereich Metalltechnik gibt es einen Grundlehrgang, bei dem man die Grundfertigkeiten beigebracht bekommt“, erklärt Kilian. Neben der verpflichtenden Berufsschule darf er im zweiten Lehrjahr bereits verstärkt an Aufträgen für die Fertigung arbeiten.

Das ganze Unternehmen kennenlernen

Besonders gefällt ihm dabei, dass er im Laufe seiner Ausbildung das gesamte Unternehmen kennenlernen kann. „Vom Forschungszentrum bis zum Wareneingang – man sieht den gesamten Produktionsablauf“, sagt er.

Wer sich für eine Lehre bei Doka interessiert, sollte auf jeden Fall Leidenschaft und handwerkliche Begabung mitbringen, meint Kilian. Die Doka rät jungen Menschen zudem, die Schnuppertage im Rahmen der Schulausbildung zu nutzen, um sich einen guten Eindruck vom Lehrberuf machen zu können. „Es ist wichtig, einen guten Eindruck vom angestrebten Lehrberuf zu haben, um später mit viel Motivation und Freude seine Ausbildung beginnen zu können“, erklärt Nadine Radakovits, Lehrlingsbeauftragte bei Doka.

Auch Kilian ist über diesen Weg zu seiner Lehrstelle gekommen: „Nach dem Schnuppern habe ich noch den Aufnahmetest gemacht und mir wurde die Lehrstelle angeboten“, erzählt er.

Kilian Haginger macht derzeit bei der Doka eine Lehre zum Metalltechniker. | NOEN

Wer eine Lehre bei Doka starten will, muss unter www.doka.com/career alle Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse) übermitteln, kann dann einen individuellen Schnuppertermin vereinbaren und muss zum Abschluss noch einen Aufnahmetest absolvieren. Die Lehre startet dann jeweils ab September.