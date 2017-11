Ein Schuhgeschäft, ein Lebensmittelkonzern, eine Tierfachhandlung: Jessica Salfenauer arbeitete in mehreren Unternehmen, bevor sie den passenden Berufseinstieg fand. Die 19-Jährige erhielt im Alter von zwölf Jahren die Diagnose Rheuma, eine chronisch entzündliche Erkrankung der Gelenke. Schmerzen und geschwollene Gelenke begleiten die junge St. Pöltnerin seither. „Dann habe ich es halt“, ließ sie sich von dieser Lebenswende schon damals nicht unterkriegen und hält an dieser positiven Einstellung bis heute fest.

Obwohl sie die Krankheit gut im Griff hat, sind bestimmte Bewegungen für Jessica Salfenauer schmerzhaft: „Deshalb war die Arbeit im Einzelhandel für mich eine Katastrophe, da ich nicht schwer heben kann und bestimmte Arbeiten einfach sehr schmerzhaft für mich sind“, erklärt die St. Pöltnerin. Über das Wifi kam sie schließlich zu einer Lehrstelle in der Arbeiterkammer in St. Pölten, die eine integrative Berufsausbildung anbietet. Integrativ, weil Salfenauer aufgrund ihres Rheumas zu 50 Prozent eine Behinderungsbeeinträchtigung hat und deshalb mehr Zeit für den Lehrabschluss in Anspruch nehmen darf. „Ich bin gut auf die Medikamente eingestellt und musste wegen meines Rheumas noch nie in Krankenstand gehen“, betont die angehende Bürokauffrau stolz.

Seit September 2016 hat Jessica Salfenauer in der Arbeiterkammer St. Pölten ein kleines Büro bezogen und unterstützt ihre Kollegen, wo es nur geht. Die 19-Jährige hat hier einen neuen Einstieg ins Berufsleben gefunden. Bei der AK Niederösterreich lernt sie den Bürobetrieb von Grund auf kennen und kann mit ihrem Engagement überzeugen: „Ich war von Beginn an in den normalen Arbeitsalltag eingebunden“, erzählt sie freudig.

In der Abteilung „Lehrausbildung und Bildungspolitik“ hat sie viel Kontakt mit Lehrlingen und Schülern und ist, unter anderem, auf Messen unterwegs, um jungen Leuten die Arbeiterkammer und ihre Aufgaben und Aktionen zu erklären. Die abwechslungsreiche Tätigkeit wird durch die nette Kollegenschaft zusätzlich aufgewertet: „Sie stehen alle jederzeit für Fragen zur Verfügung und wenn auch manchmal Druck da ist, weil es stressig ist, ist es kein Problem, wenn ich Fragen habe“, erzählt die gebürtige Kitzbühlerin.

Der großartige Umgang ihrer Lehrausbilder mit ihr ist auch der Grund, warum die angehende Bürokauffrau überlegt, nach der Lehrabschlussprüfung die Lehrausbildner-Prüfung abzulegen, um selbst einmal Lehrlinge auszubilden und Verantwortung für andere zu übernehmen: „Ich finde es toll, wenn mir jemand etwas zeigt, und das möchte ich auch weitergeben.“