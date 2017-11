Gesetzestexte lernen. Gesetze vollziehen. Anhand von Gesetzen berufliche Entscheidungen treffen. So sah der Berufsalltag von Jasmin Wörndle aus – bis zur Geburt ihrer Tochter Sophie vor zwei Jahren.

Nach dem Jusstudium in Linz hat sie ihr Gerichtsjahr in Lilienfeld, St. Pölten und Wien absolviert. Dann war sie auf der Wirtschaftskammer im Ausbildnerbereich tätig, später auf der NÖ Gebietskrankenkasse Vertragsjuristin. „Doch die wirkliche berufliche Erfüllung habe ich dabei nicht gefunden“, erinnert sich die 32-Jährige.

„Zu Beginn habe ich mir mein Wissen autodidaktisch angeeignet. Ich habe mir mühsam englischsprachige Bücher importiert.“ -Jasmin Wörndle, Sattlerin

Ihre Liebe zum Handarbeiten erwuchs schon im Kleinkindalter. „Meine Mutter ist sehr gut im Handarbeiten. Da habe ich mir schon erste Kenntnisse angeeignet, wie man mit Nadel und Faden umgeht“, erzählt sie. Wörndle ist auch begeisterte Reiterin und stolze Besitzerin eines Springpferdes.

Schon immer gefiel es ihr, die Ausrüstungsgegenstände ihres Pferdes, so auch diverse Schabracken und Pferdedecken, selbst kunstvoll mit Strasssteinen zu verzieren. Parallel entdeckte sie ihre Liebe zur Lederarbeit. Sich darin fortzubilden, war aber nicht leicht. „Zu Beginn habe ich mir mein Wissen autodidaktisch angeeignet. Ich habe mir mühsam englischsprachige Bücher importiert“, erzählt sie. Doch sie wollte auch direkt bei einem echten Sattler lernen, und so suchte sie die Sattlerei Katzengruber auf und fragte, ob sie denn nicht in dieses Handwerk reinschnuppern dürfe. Und wirklich: Über ein Volontariat in der bekannten Sattlerei bekam sie ersten echten Unterricht in diesem Handwerk.

Umso besser traf es sich dabei, dass Wörndle in Lilienfeld nahe der Landesberufsschule wohnt und diese Sattler ausbildet. Sie fackelte nicht lange und machte im zweiten Bildungsweg hier die Ausbildung zur Sattlerin. „Das ist ein Handwerk, das nur sehr wenige heutzutage erlernen“, weiß sie. Umso erfolgreicher war sie dann selbst und schloss im Juni die Ausbildung sogar mit gutem Erfolg ab.

Über die Liebe zum Pferd und zum Reitsport kam Jasmin Wörndle zum Sattlerhandwerk. Im Bild: Jasmin Wörndle und ihr elfjähriger Oldenburger-Hengst „Cœur de Lion“. | NOEN, privat

Zu Hause hat sich Wörndle bereits eine Werkstatt eingerichtet. „Vor allem das Punzieren, Airbrush auf Leder und Federkielstecken sind meine Leidenschaft“, sagt sie. Sporenriemen und Hundehalsbänder hat sie auch schon gemacht. Derzeit feilt sie an ihrer großen Abschlussarbeit, um die Meisterprüfung erfolgreich zu absolvieren. Dabei möchte sie einen original Wehrmachtsattel nachbauen. Fachwissen dafür holt sie sich dafür von Tierarzt Reinhard Moser, der Hobbysammler von Militärsätteln ist. „Erste Ideen zur Umsetzung meiner Meisterarbeit entstehen bereits“, verrät sie.