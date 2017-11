NÖN: Frau Präsidentin, wenn Sie die Lehre mit drei Worten beschreiben müssten – welche drei wären das?

Sonja Zwazl: Hochprofessionell, top-qualifiziert, zukunftsträchtig! Die Lehre bringt’s einfach.

Trotzdem setzen Eltern oft darauf, dass ihre Kinder unbedingt eine Matura machen sollen. Wird die Lehre da unter ihrem Wert geschlagen?

Zwazl: Absolut! Hier hängen Eltern noch zu oft einem Bildungsbild an, das längst überholt ist – eben, dass man Matura braucht, um Karriere zu machen. Tatsache ist, dass Lehrabsolventen in der Wirtschaft von heute auf allen Top-Ebenen vertreten sind: als gefragte Fachkräfte ebenso wie im Top-Management von Konzernen oder als Chefin oder Chef in der eigenen Firma. Die Lehre eröffnet alle Chancen! Und Lehrabsolventen werden von den Unternehmen deutlich häufiger gesucht als etwa AHS-Maturanten – heute schon und in Zukunft noch mehr.

Wie lässt sich das Bild in den Köpfen der Eltern korrigieren?

Zwazl: Wir müssen die Chancen der Lehre noch stärker in die Köpfe der Eltern – und auch der Lehrer – bringen. Da ist bereits etwas in Bewegung. Im Jahr 2016 haben wir endlich wieder mehr Lehranfänger in unseren Unternehmen gehabt als im Jahr davor – nämlich um 2,8 Prozent. Und, besonders erfreulich, bei den Mädchen lag das Plus sogar bei vier Prozent. Das ist deshalb so besonders wichtig, weil nur knapp 30 Prozent unserer Lehrlinge weiblich sind. Die Mädchen verzichten damit auf tolle Berufschancen.

Ist die Lehre mit Matura da eine Chance?

Zwazl: Ja, aber die Frage engt die Sicht schon wieder ein, weil es da schon wieder so klingt, als bräuchte man unbedingt die Matura. Die Lehre ist allein schon eine Top-Ausbildung mit Top-Chancen.

Wir in der WKNÖ drehen den Spieß jetzt quasi um, propagieren verstärkt eine Lehre nach der Matura als Alternative zu einem Hochschulstudium. Anders als beim Studium erhält man mit der Lehre eine konkrete Berufsausbildung, wächst direkt in ein Unternehmen hinein. Die Initiative wirkt: Seit 2015 ist die Zahl der Maturantinnen und Maturanten, die sich für eine Lehre entscheiden, bei uns um zehn Prozent gestiegen.

Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass nur drei von zehn Lehrlingen weiblich sind. Welche Lehrberufe würden Sie Mädchen besonders empfehlen?

Zwazl: Jene, für die sie sich interessieren und für die sie talentiert sind. Das Gleiche würde ich auch Burschen empfehlen. Ich halte nichts von Aufteilungen in Frauen- oder Männerberufe. Die individuellen Talente sind entscheidend.

Daher ist für mich auch unser NÖ Begabungskompass so ein besonderer Meilenstein. Alle unsere Jugendlichen in der siebenten Schulstufe erfahren damit, wo sie ihre besonderen Potenziale haben. Und erfahrene Berufsexperten zeigen in der Folge in gemeinsamen Gesprächen mit den Jugendlichen und ihren Eltern direkt an den Schulen auf, welche Berufs- und Ausbildungswege aufgrund der festgestellten Talente für die einzelnen Jugendlichen besonders geeignet sind. Was ich nie verstehen werde ist, dass es noch immer Eltern gibt, denen das offensichtlich „wurscht“ ist und die nicht zu diesen Gesprächen kommen.

Wer die Lehrlingsaktivitäten der WKNÖ verfolgt, dem fällt auf, dass der legendäre „Jimmy“, der über Jahre das Bild der WKNÖ-Berufsorientierungs-Plattform geprägt hat, verschwunden ist. Warum?

Zwazl: Jimmy ist in die Jahre gekommen und daher in Pension gegangen (lacht). Nein, im Ernst: Wir haben mit unserer neuen Plattform www.lehre-respekt.at die WKNÖ-Berufsorientierung im Internet modernisiert und für die Jugendlichen, ihre Eltern und Lehrer weiter ausgebaut. Und mit dem neuen Motto „Lehre? Respekt! Weil’s im Leben Profis braucht“ wollen wir darüber hinaus betonen, dass eine Lehre eine Ausbildung auf absolutem Top-Niveau ist, die unser aller Respekt verdient.