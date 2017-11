www.frag-jimmy.at, die große Berufsorientierungs-Plattform der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), wird in Pension geschickt und durch die neue Plattform www.lehre-respekt.at abgelöst.

„Wir haben mit Jimmy in Niederösterreich Maßstäbe in Sachen Berufsorientierung im Internet gesetzt“, so Sonja Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Dieser hohe Standard wird mit der Plattform www.lehre-respekt.at modernisiert und weiter ausgebaut.“

Die Plattform wendet sich an Jugendliche, ihre Eltern und Lehrerinnen und Lehrer. Informationen zur Vielfalt der Lehrberufe finden sich hier ebenso wie Ausbilderbetriebe, Bewerbungs-Tipps, aktuelle Veranstaltungen rund ums Thema Lehre oder Karriere-Portraits von Lehrabsolventen.

Lehrerinnen und Lehrer können über www.lehre-respekt.at überdies diverse Unterrichtsmaterialien zur Lehre und zur beruflichen Praxis beziehen.

Die gesamte Initiative steht unter dem Motto „Lehre? Respekt! Weil’s im Leben Profis braucht“. „Wir wollen damit deutlich machen, dass eine Lehre eine Ausbildung auf absolutem Top-Niveau ist, die unser aller Respekt verdient. Und dass unsere Wirtschaft dringend Fachkräfte braucht, die über praxisorientiertes und hochqualifiziertes Know-how verfügen und genau wissen, wie Unternehmen funktionieren“, so Zwazl.

Erfolgreiche Schulaktion wird fortgesetzt

In Summe hat die Berufsorientierungs-Plattform www.frag-jimmy.at in ihrer Geschichte deutlich über 1,1 Millionen Zugriffe verzeichnet. Ergänzend zur Internet-Plattform sind seit 2003 engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer sowie erfahrene Berufsexperten unter dem Titel „Jimmy on Tour“ auch direkt in die Schulen gegangen und haben die Jugendlichen „live“ über die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten, die Anforderungen in den Betrieben und das Wirtschaftsleben generell informiert. Insgesamt wurden rund 8.400 Schulklassen mit über 180.000 Schülerinnen und Schülern besucht.