Was ist professionelle Astrologie?

Astrologie ist die Lehre von der Zeitqualität. Es ist eine kulturelle Tatsache, dass der Mensch schon immer am Stand

der Gestirne Orientierung suchte und fand.

Astrologie, eine Symbolsprache

Astrologie befasst sich mit den „symbolischen“ Entsprechungen der Himmelserscheinungen und den Ereignissen auf der Erde. Dabei ist es wichtig die „Zeichen des Himmels“ als „Zeichen der Zeit“ zu lesen und für das weltliche Geschehen zu interpretieren. Entsprechend dem Gesetz der „Synchronizität“ kann ein Mensch nur zu einer bestimmten Zeit geboren werden, nämlich dann, wenn seine „Qualität“ mit der „Zeitqualität“ übereinstimmt.

Astrologie, ein Messinstrument für Zeitqualität

Professionelle Astrologie macht Potentiale sichtbar:

Professionelle Astrologen interpretieren die besondere Zeitqualität Ihrer Geburt und schließen daraus auf Ihr Wesen, Ihre Anlagen und Ihr gesamtes Entwicklungspotential. Dazu benötigen sie das Datum, die Zeit und den Ort Ihrer Geburt und erstellen daraus ein Horoskop.

Professionelle Astrologie, eine Orientierungshilfe

Die professionelle Astrologie bestätigt sich immer mehr als effiziente und sehr gefragte Interpretationsmethode von Zeitqualität. Professionelle Astrologen werden immer häufiger kontaktiert, wobei die Orientierungs- und Entscheidungshilfe basierend auf dem Horoskop erfolgt. Dabei ist es unumgänglich, weit über das Tierkreiszeichen hinaus (Sonnenstand), das gesamte Horoskop in seiner Komplexität mit all seinen Konstellationen in die Interpretation einzubeziehen. Erst mit dem individuell auf Ort, Tag und Zeit der Geburt erstellten Horoskop ergibt sich die Möglichkeit, die vielfältigen astrologischen Interpretationsangebote zu nutzen.