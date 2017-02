Will man nicht alleine durchs Leben gehen, helfen die Liebesprofis.

Die Menschen sind nicht dafür geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen, sie suchen die Zweisamkeit.

WKO

Lieben und geliebt werden – danach sehnt sich jeder. Hat man jedoch Probleme, den Mr. und die Mrs. Right zu finden, lohnt das Aufsuchen einer Partnervermittlung, deren oberstes Gebot Seriosität ist. Im Gegensatz zu kostenlosen Internet-Partnersuche-Portalen, die oftmals nur als Datenvermittler agieren und dementsprechend ungeprüft Informationen an Dritte weitergeben, kennen professionelle Vermittler jeden ihrer Klienten persönlich. Sie kennen deren Lebensgeschichten und können in Folge auch einschätzen, ob die Frau oder der Mann ihnen gegenüber ernsthaft auf der Suche nach einem Partner ist oder nur ein flüchtiges Abenteuer gesucht wird.



Bei seriösen Vermittlern wird auch nicht die graue Maus zur Prinzessin, nicht der Antisportler zum Marathonläufer, hier wird kein 60-Jähriger plötzlich 40 Jahre jung – denn: Ein Partnerinstitut ist nur so gut wie seine Klienten und deren realistische Selbstdarstellung.

Übrigens: Seriöse Partnervermittlungen müssen einen Gewerbeschein besitzen und daher im Firmen A-Z der WK unter www.firmen.wko.at/Web/SearchSimple.aspx gelistet sein!