Sei es ein Blick in die Sterne mit individuellem Horoskop, ein selbstbewusster Auftritt durch die richtige Typberatung oder eine neue große Liebe dank professioneller Partnervermittlung: Die Fachgruppe der persönlichen Dienstleister bietet eine breite Palette an unterschiedlichsten Leistungen.

Dieses besondere Angebot

richtet sich an all jene, die einen

kompetenten, persönlichen Service

wünschen, der nicht alltäglich,

dafür aber auf jeden einzelnen

Kunden maßgeschneidert

ist. Denn trotz der großen Vielfalt

innerhalb der Berufsgruppen

haben sie allesamt eines gemeinsam:

Das Wohlbefinden

des Individuums steht klar

Von Menschen, von Tieren

und von den Sternen

im Mittelpunkt ihrer Profession.

Die unterschiedlichen Berufe

bewegen sich sowohl in einem

sehr persönlichen als auch kreativen

und vor allem zwischenmenschlichen

Bereich. Insgesamt

vertritt die Fachgruppe

rund 9.000 Mitgliedsbetriebe in

NÖ. Die größte Gruppe bilden

hierbei die Humanenergetiker,

die das körperliche, seelische

und geistige Wohlbefinden steigern.

Neben der menschlichen

Energieaktivierung sind aber

ebenso die Raum- und Tierenergetiker

sowie zahlreiche weitere

Angebote rund um die vierbeinigen

Freunde – wie z. B. Tierpflegesalons,

Tierpensionen,

-betreuer und -trainer – in der

Gruppe vertreten. Einen kleineren

Teil bilden zudem die Partnervermittler,

Farb- und Typberater

sowie Astrologen.

Grundlage der erfolgreichen

Arbeit der persönlichen Dienstleister

sind natürlich die Glaubwürdigkeit

und das Vertrauen

der Kunden. Denn nur wenn

sich diese seriös und professionell

betreut fühlen, kann die

Leistung der unterschiedlichen

Fachbereiche wirklich angenommen

werden. Neben der

methodischen Kompetenz ist es

dabei wichtig, die Hintergründe

und Bedeutung der eigenen Arbeit

verständlich darlegen zu

können. So unterstreicht die Berufsgruppe

ihre Professionalität

und kann ihrem eigenen Anspruch

der persönlichen, maßgeschneiderten

Dienstleistung

gerecht werden.