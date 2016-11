Aus einer Vielzahl von Möglichkeiten für die weitere schulische und berufliche Ausbildung muss der Jugendliche / die Jugendliche eine Auswahl treffen.

Aber wie geht man am besten an diese Aufgabe heran? Eine der ersten Fragen, die zu klären sind, ist:



- In welchem Bereich möchte ich später tätig sein? Es geht bei dieser Frage nicht darum, sich schon auf einen bestimmten Beruf festzulegen, sondern sich zu überlegen, wo die eigenen Interessen liegen, z. B.: „Ich interessiere mich für alles Technische.“ Oder: „Ich möchte einmal mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.“



- Auf welchem Weg möchte ich meine Ausbildung fortsetzen? Möchte ich weiter eine rein schulische Ausbildung anstreben oder ist es mir wichtig, rasch in die Praxis, in den Beruf zu kommen? Während es im ersten Fall zwischen einer Vielzahl von berufsbildenden Schulen auszuwählen gilt, ist bei einem raschen Berufseintritt die genauere Orientierung über mögliche Lehrberufe angesagt.



- Fällt die Entscheidung auf die Fortsetzung der schulischen Ausbildung, muss die Frage nach der Höhe des angestrebten Abschlusses geklärt werden. Es kann zwischen Fachschulen und Höheren Schulen, die zur Reifeprüfung führen, unterschieden werden. Die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft der Jugendlichen stellt hier ein wesentliches Entscheidungskriterium dar. Gespräche mit Lehrpersonen und der Blick auf die Schulnoten helfen bei dieser Frage weiter.



- Als weiteres Kriterium für die Schulwahl ist, die Erreichbarkeit der Schulen zu nennen. Viele Schulen liegen nicht innerhalb der „Pendeldistanz“ des elterlichen Wohnortes und es kann sein, dass Schüler und Schülerinnen während der Woche in einem Internat wohnen müssen.

Unterstützung bei der Entscheidung

Jugendliche und ihre Eltern werden auf diesem schwierigen Weg der Entscheidung nicht alleine gelassen. Ab der 3. Klasse der Hauptschule, der Neuen Mittelschule und der AHS werden durch die Schülerberaterinnen und Schülerberater Informationsveranstaltungen in den Klassen und im Rahmen von Elternabenden abgehalten. Die Schülerberaterinnen und Schülerberater stehen auch für Einzelberatungen zur Verfügung und können eine Vielzahl von Unterlagen für die Schulbahnwahl anbieten.



Sollte trotzdem eine Entscheidung noch nicht möglich sein, besteht auch die Möglichkeit, an der zuständigen schulpsychologischen Beratungsstelle kostenlos weitere Hilfe zu erhalten. Der Besuch beim Schulpsychologen bzw. bei der Schulpsychologin wäre besonders auch dann zu empfehlen, wenn im Laufe der ersten Monate in der neuen Schule zutage tritt, dass trotz aller intensiven Überlegungen doch die falsche Schule gewählt wurde.



Oft hilft es auch, die zukünftige Schule schon im Vorfeld zu besuchen. Nahezu alle Schulen bieten Tage der offenen Tür an. Wichtig ist, dass es sich bei der Wahl des Bildungsweges nicht um eine einmalige Entscheidung handelt. Es ist vielmehr ein Prozess, der ausreichend Zeit und Sorgfalt benötigt. Darum: Rechtzeitig mit den Überlegungen beginnen!