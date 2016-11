Bei der ganztägigen Schulform unterscheidet man zwei Varianten:

Bei Schulen mit verschränktem Unterricht haben die Kinder über den Tag verteilt Unterricht und Freizeit, deshalb müssen auch alle Kinder einer solchen Klasse verpflichtend ganztägig in der Schule bleiben.

Bei der Schulischen Nachmittagsbetreuung sind die Unterrichtszeiten am Vormittag und die Betreuungszeiten am Nachmittag. In Niederösterreich wird derzeit bereits an mehr als 400 Standorten schulische Tagesbetreuung angeboten, im überwiegenden Teil ist sie als Schulische Nachmittagsbetreuung – mit getrennter Abfolge von Unterricht und Betreuungszeit – organisiert.

Im Schuljahr 2016/17 werden 20 weitere Schulstandorte als ganztägige Schulformen geführt.

Fördermittel für Ausbau bis 2018 gesichert

Für die Einrichtung der Betreuungsangebote an Schulstandorten gibt es eine Förderung, die im Rahmen eines Art. 15a B-VG Vertrages zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde. Der Ausbau ist demnach bis zum Schuljahr 2018/19 gewährleistet. Der Bund stellt insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung, davon werden in den kommenden Jahren rund 87,5 Millionen Euro nach Niederösterreich fließen.

Seit dem Jahr 2015 beträgt die Personalkostenförderung für den Freizeitbereich 9.000 Euro pro Gruppe und Jahr und die Infrastrukturkostenförderung beträgt einmalig 55.000 Euro pro Gruppe. Die Förderung von infrastrukturellen Maßnahmen gilt für neue Einrichtungen oder Qualitätsverbesserungen für bestehende schulische Tagesbetreuungen, zum Beispiel für die Schaffung oder Adaptierung von Speisesälen, Küchen, Gruppenräumen, Spielplätzen, für Bücher, Spiele etc.

Die Bundesregierung hat nun im Juli angekündigt, weitere 750 Mio. Euro für den Ausbau ganztägiger Schulformen bis 2025 zur Verfügung zu stellen.