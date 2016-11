Sie initiiert und unterstützt heuer verschiedenste Projekte mit dem Schwerpunkt Technik, die unterschiedliche Schultypen und außerschulische Institutionen und Organisationen miteinander verbinden.

„NÖ-Kids go HTL“:

In der 1. Oktoberwoche fand bereits zum fünften Mal das Projekt „NÖ-Kids go HTL“ statt, das die Kooperation von HTLs mit Volksschulen im Rahmen des NÖ Masterplans für Naturwissenschaft und Technik fördert. Die NÖ Forschungs- und Bildungsgesellschaft (NFB) und die Industriellenvereinigung sponserten auch heuer wieder das Projekt, sodass insgesamt bereits fast 20.000 Volksschulkinder – und hier speziell Mädchen – für Technik begeistert werden konnten. Das Interesse der Volksschullehrer/innen ist so groß, dass die Anmeldung für Oktober 2017 wieder ab April 2017 möglich sein wird.

„NÖ Teens go HTL“:

Bereits zum dritten Mal konnte das Projekt „NÖ Teens go HTL“ für Neue Mittelschulen, das ebenfalls von der NÖ Forschungs- und Bildungsgesellschaft (NFB) unterstützt wird, durchgeführt werden. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I können dabei in den HTLs erleben, wie vielfältig Technik sein kann. HTL Scouts begleiteten dabei die insgesamt fast 4.500 Gäste zu den Labors und Werkstätten, wo sie verschiedenste Übungen selbst durchführen konnten. Auch für dieses Projekt gibt es bereits großes Interesse an den Terminen im Juni 2017. Die Anmeldung dazu wird online im Februar möglich sein.

Technikworkshop für Volksschullehrer/innen:

Die Servicestelle ist auch offen für Anregungen, die direkt von Lehrpersonen kommen. So wurde die Idee von Technikworkshops für Volksschullehrer/innen aufgegriffen. Sie trägt zur Sensibilisierung und Ermutigung von Lehrpersonen bei, selbst Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen der Technik und Informationen über den fachpraktischen Unterricht zu sammeln. 5 Termine während des Schuljahrs 2016/17 werden in Kooperation mit der NÖ Forschungs- und Bildungsgesellschaft (NFB) und der PH-NÖ an HTLs in allen Bildungsregionen angeboten.

„HTL4girls“:

Noch immer sind Frauen in technischen Berufen viel zu selten vertreten, und auch die Schülerinnenzahlen in den technischen Schulen steigen zwar kontinuierlich, aber nur langsam. Das Referat für Generationen des Landes NÖ unterstützt daher auch in diesem Schuljahr die Aktion „HTL4girls“. Durch gezielte Trainings werden Schülerinnen aus verschiedenen HTLs untereinander und mit Absolventinnen vernetzt. Außerdem werden durch Workshops die Kompetenzen in der Kommunikation verbessert und ein sicheres Auftreten als Technikerinnen wird geschult.

„Girls Day“:

Jedes Jahr im April findet in Kooperation mit dem Referat für Generationen des Landes NÖ und der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft der Girls Day in vielen Betrieben und HTLs statt, um das Technikinteresse bei Mädchen zu fördern.