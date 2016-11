Jeder junge Mensch ist in irgendeinem Bereich besonders talentiert. Die große Herausforderung besteht darin, diese Talente zu erkennen und zu fördern. Denn oft sind sie den jungen Menschen selbst nicht bewusst. Das ist der Grundgedanke des NÖ Begabungskompasses, mit dem Niederösterreich einen eigenständigen verstärkten Weg in Sachen Wahl der richtigen Ausbildung geht.

Stärken stärken

Das Ziel lautet: Jugendlichen zu zeigen, wo ihre Stärken liegen und welche Ausbildungswege daher besonders für sie geeignet sind. Es geht darum, die Talente der Jugend zu heben und ihre Stärken zu stärken. Entscheidend ist es, eine Ausbildung zu finden, die zu den eigenen Stärken und Interessen passt. Denn wo Talente und Berufswahl zusammenpassen, dort ist der erste Schritt zu einem zufriedenen Leben schon gesetzt.

Drei Teile

Konkret besteht der von der WKNÖ initiierte und in Kooperation mit dem Land umgesetzte NÖ Begabungskompass aus drei Teilen:

dem direkt an den Schulen durchgeführten „TalenteCheck“ des Landes (Computertest),

der bewährten und praxisorientierten WIFI-Potenzialanalyse, bei der unter anderem auch technisches Verständnis oder handwerkliche Fähigkeiten getestet werden

und eigenen Beratungsgesprächen. Dabei zeigen erfahrene Berufsexperten den Jugendlichen und ihren Eltern in individuellen Gesprächen auf, welche Ausbildungswege aufgrund der Testergebnisse besonders für die bzw. den Jugendlichen geeignet sind. Als zusätzliches Service finden diese individuellen Beratungen direkt an den jeweiligen Schulen statt. Angeboten wird der NÖ Begabungskompass kostenlos für alle Jugendlichen der 7. Schulstufe – an allen Schultypen, also an AHS etwa ebenso wie an Mittelschulen. Allein heuer absolvieren über 11.000 niederösterreichische Schülerinnen und Schüler den Begabungskompass.

Gutes Zeugnis von Jugendlichen & Eltern

Die Jugendlichen selbst stellen der Initiative ein tolles Zeugnis aus: Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden Begabungstest und Beratung im Schnitt mit der hervorragenden Note 1,12 (nach Schulnotensystem) beurteilt.

Besonders angesprochen sind die Eltern der Jugendlichen. An diese ergeht der Appell dafür zu sorgen, dass ihre Kinder diese Chance auch wirklich nutzen. Denn keinem Vater und keiner Mutter kann es egal sein, welche Talente und welche Zukunftschancen das eigene Kind hat.

Das Feedback bei einer letztes Jahr durchgeführten Elternbefragung ist jedenfalls sehr erfreulich: So stuften 88 Prozent der Eltern die Testergebnisse des Begabungskompasses als wissenschaftlich fundiert ein und 81 Prozent waren überzeugt, dass diese alle wichtigen Aspekte der Berufs- und Schulwahl widerspiegeln.