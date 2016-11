ührung vor zwei Jahren besuchen im heurigen Schuljahr rund 41.300 niederösterreichische Kinder in rund 2093 Klassen an 252 Standorten die Neue Niederösterreichische Mittelschule, wo sie sowohl von Landeslehrer/innen als auch von Bundeslehrer/innen unterrichtet werden.



Um die NNÖMS-Standorte bestmöglich zu begleiten und ihre qualitative Weiterentwicklung absichern zu können, bietet der Landesschulrat in Kooperation mit den Pädagogischen Hochschulen eine Entwicklungsbegleitung auf Landesebene an. Ziel: die reflektionsbasierte Zusammenarbeit von Lehrer/ innen in professionellen Lerngemeinschaften, eingefordert, unterstützt und begleitet von Schulentwicklungsberater/innen, Lerndesigner/innen, Schulleitung und Schulaufsicht.



Das Land Niederösterreich hat in Kooperation mit dem Landesschulrat ein Schulentwicklungszentrum „SCHEZ“ als Service- und Informationszentrum zur Thematik Mittelschule eingerichtet.

Aufgabe der Neuen Mittelschule

Die Neue Mittelschule hat die Aufgabe, die Schüler/innen je nach Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit für den Übertritt in mittlere oder höhere Schulen zu befähigen und auf das Berufsleben vorzubereiten. Durch Berufsorientierung und Bildungsinformation erhalten die Schülerinnen und Schüleraufbauend auf ihren Stärken gezielte Beratung über

mögliche Berufs- und Ausbildungswege.

Organisation

Grundsätzlich werden in der Neuen Mittelschule alle Schüler/innen in allen Unterrichtsgegenständen gemeinsam in der Klasse unterrichtet. Das heißt, es gibt keine Leistungsgruppen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik mehr. Um jede Schülerin/jeden Schüler bestmöglich zu fördern, sind in den differenzierten Pflichtgegenständen (Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik) unter anderem folgende pädagogische Maßnahmen gesetzlich vorgesehen:

Unterricht im Lehrer/innenteam,



differenzierter, auf die Bedürfnisse des Kindes angepasster Unterricht in der Klasse,



Begabungs- und Begabtenförderung,



Förderung in zeitlich begrenzt gebildeten Schüler/innengruppen.

Die Schüler/innen übernehmen im Sinne einer neuen zeitgemäßen Lernkultur Verantwortung für ihr Lernen. Sie lernen selbstständig

voneinander und miteinander.

Das Bildungsangebot entspricht in allen Unterrichtsgegenständen jenem der AHS!

- Leistungsbeurteilung

In der NNÖMS gibt es eine neue Form der Leistungsbeurteilung. Ziel ist es, den Kindern Zeit für ihre Entwicklung zu geben und ihre Stärken, Begabungen und Talente längerfristig zu beobachten. 1. und 2. Klasse der NNÖMS (5. und 6. Schulstufe): Das Notensystem wird wie in der Volksschule mit der fünfteiligen Notenskala in allen Unterrichtsgegenständen fortgeführt. 3. und 4. Klasse der NNÖMS (7. und 8. Schulstufe): In den differenzierten Pflichtgegenständen Deutsch/Lebende Fremdsprache/Mathematik erfolgt die Beurteilung nach vertiefter und grundlegender Allgemeinbildung. Die vertiefte Allgemeinbildung entspricht der AHS.



Berechtigungen

- Übertritt in eine höhere Schule mit Matura (z. B. HTL, HAK, BORG, HLW …)

Das Abschlusszeugnis der NNÖMS mit Noten in der vertieften Allgemeinbildung berechtigt zum Besuch einer höheren Schule mit Maturaabschluss.

Wird ein Unterrichtsgegenstand in der grundlegenden Allgemeinbildung mit der Note 3G beurteilt, ist ein Übertritt mit Beschluss der Klassenkonferenz möglich, in allen anderen Fällen ist eine Aufnahmeprüfung notwendig.



- Übertritt in eine mittlere Schule (z. B. Fachschule, Handelsschule)

Das Abschlusszeugnis der NNÖMS mit Noten in der vertieften oder der grundlegenden Allgemeinbildung bis 3G berechtigt ohne Aufnahmeprüfung zum Besuch einer mittleren Schule. Wird ein Unterrichtsgegenstand in der grundlegenden Allgemeinbildung mit der Note 4G beurteilt, ist ein Übertritt mit Beschluss der

Klassenkonferenz möglich, in allen anderen Fällen ist eine Aufnahmeprüfung notwendig.

Neue Wege der Rückmeldung

Zusätzlich zur Beurteilung mit Noten werden durch die folgenden besonderen Elemente Stärken, Fähigkeiten und Talente der Schüler/innen in den Mittelpunkt gerückt:



Ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung (edL):

Für jede erfolgreich absolvierte Schulstufe erhält die Schülerin/ der Schüler zusätzlich zum Jahreszeugnis eine ergänzende differenzierende Leistungsbeschreibung, die individuelle Stärken sichtbar werden lässt.



Kinder-Eltern-Lehrer/innen- Gespräche (KEL-Gespräche):

KEL Gespräche sind Kinder-Eltern-Lehrer Gespräche, die zumindest einmal im Jahr stattfinden. Schülerinnen und Schüler führen mit ihren Eltern und Lehrer/innen gemeinsam ein Gespräch über Lernerfolge, Lernfortschritte und Lernprozesse. Die Kinder werden auf diese Form der Rückmeldung in der Schule vorbereitet.