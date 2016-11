Seit Jahrzehnten steht das Gymnasium Wieselburg für eine ausgezeichnete Ausbildung seiner Schüler. Wer am kürzesten und auf sicherem Weg von der Volksschule zur Matura möchte, ist am BG/BRG Wieselburg gut aufgehoben. „Ab dem kommenden Schuljahr können die Schüler neben der fundierten Allgemeinbildung ihre individuellen Interessen noch stärker in den Vordergrund rücken“, erläutert Direktorin Sigrid Fritsch die Neuerungen.

Spanisch ab der Unterstufe

So können sprachlich talentierte Kinder bereits in der Unterstufe des gymnasialen Zweiges zwischen Französisch, Latein und nun auch Spanisch als Pflichtgegenstand wählen. „Wir kommen mit dieser Entscheidung einem langjährigen Wunsch von Eltern und Schülern entgegen“, begründet Dir. Fritsch die Entscheidung der Schulgemeinschaft.

Pullout-Kurse zur Vertiefung

Auf großes Interesse bei allen Schülern stoßen die sogenannten Pullout- und Talenteförderkurse, die mehrmals jährlich zu unterschiedlichsten Themen wie zum Beispiel Kalligrafie oder „Storyboard Writing“ abgehalten werden.

Neue Profile in der Oberstufe

Auch in der Oberstufe tritt ab nächstem Schuljahr eine Neuerung in Kraft: Durch Reduzierung verpflichtender Stunden erlaubt ein erweitertes Angebot im Bereich der „Naturwissenschaften“, der Sprachen“, sowie im „musisch/kreativen“ und „sportlichen“ Bereich die Möglichkeit persönliche und individuelle Schwerpunkte zu setzen.

Modellklassen: 4 statt 3 Jahre

Besonders stolz ist man am Gymnasium auch auf die Modellklassen für besonders eifrige und vielseitig begabte Schüler, die es seit 2012 gibt. Die Erfahrungen, die dabei gesammelt wurden, kommen allen Schülern zugute. Die Modellklassen selbst werden nun vierjährig statt wie bisher dreijährig geführt. Dadurch entstehen neue Freiräume für eine Vertiefung von fachlichen Schwerpunkten, für offene Lernformen, Projekte und eigenverantwortliches Lernen. „Im Zentrum stehen dabei immer Vielfalt und individuelle Begabungsförderung“, betont Dir. Fritsch.