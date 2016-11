In der Ausbildung der Handelsakademie und Handelsschule der Stadtgemeinde Tulln haben die kaufmännischen und die allgemeinbildenden Fächer sowie die Fremdsprachenausbildung den gleichen Stellenwert – wodurch eine breite Ausbildungsbasis für eine erfolgreiche Zukunft im Beruf oder im Studium geschaffen wird. Die Schwerpunktsetzung in der HAK ist durch die Wahl der Ausbildungszweige CLASSIC, INTERNATIONAL oder DIGIT@L möglich.

Der Schwerpunkt in der PRAXIS-Handelsschule Tulln liegt in der vertiefenden Berufsorientierung und der optimalen Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Besondere Talente werden durch verschiedene Freigegenstandsangebote (Latein, Chor, Orchester, Schauspiel), durch die Teilnahme an Wettbewerben (Fremdsprachen, PC-Bewerbe, Sport) und durch die Mitwirkung bei Schulveranstaltungen (Musical, Schulfeiern, Karaoke-Day etc.) gefördert.

Zusätzlich wird auf die Bereitschaft zur Teamarbeit und die Erlangung sozialer Kompetenzen besonders großer Wert gelegt. Die Beteiligung an verschiedenen zusätzlichen Projekten und Aktivitäten (Young Heroes Day, Frauenlauf, Römertag in Tulln, Peers und Tutorenprogramme, Sammelaktionen, ...) trägt nicht nur zur Persönlichkeitsbildung der Jugendlichen bei, sondern stärkt auch die Schulgemeinschaft. Viele positive Rückmeldungen bestätigen das erfolgreiche Schulprofil der HAK/HAS Tulln.