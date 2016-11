Rund 9.000 SchülerInnen werden von ca. 800 Lehrkräften an 24 Schulstandorten in Niederösterreich in kaufmännischen mittleren und höheren Schulen ausgebildet und betreut.

Die niederösterreichischen Handelsakademien und Handelsschulen, die mit der Reife- und Diplomprüfung (HAK, fünfjähriger Schulbesuch) bzw. mit der Abschlussprüfung (HAS, dreijähriger Schulbesuch) abschließen, vermitteln höhere kaufmännische Bildung sowie umfassende Allgemeinbildung. Absolventinnen und Absolventen werden auf die Ausübung von qualifizierten Berufen in allen Zweigen der Wirtschaft (Handel, Gewerbe, Industrie etc.) und der Verwaltung vorbereitet. Unternehmerische Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Interesse am Neuen werden durch moderne Unterrichtsmethoden und ausgezeichnete Ausstattung gefördert. Die Absolventinnen und Absolventen können durch die umfassende Allgemeinbildung und die spezielle kaufmännische Ausbildung sofort ins Berufsleben einsteigen. Sie nutzen auch sehr erfolgreich die Angebote der Universitäten und Fachhochschulen im In- und Ausland. Der Fokus der Ausbildung liegt auf den Unterrichtsinhalten Betriebswirtschaft und Rechnungswesen, Fremdsprachen, Allgemeinbildung, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie auf dem Erwerb von Kommunikations- und Präsentationskompetenz, Persönlichkeitsbildung und sozialer Kompetenz.

Durch mehrwöchige Praktika erhalten die Schülerinnen und Schüler frühzeitig Einblick in die Berufswelt und Unternehmerinnen sowie Unternehmer können sich ein Bild über zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen.

Die verschiedenen Ausbildungsschwerpunkte (III. bis V. Jahrgang) ermöglichen eine Spezialausbildung nach den beruflichen Interessen der Schülerinnen und Schüler und den regionalen Erfordernissen.

Beispiele für Ausbildungsschwerpunkte an Handelsakademien in Niederösterreich:

Management, Controlling und Accounting“

„Finanz- und Risikomanagement“

„Kommunikationsmanagement und Marketing“

Internationale Wirtschaft“

„Entrepreneurship und Management“

Informations- und Kommunikationstechnologie

"e-business“

An den Praxis-Handelsschulen in Niederösterreich wird fächerübergreifendes Denken und Verstehen sowie der Erwerb von Praxiskompetenz gefördert. Somit eröffnen sich ausgezeichnete Chancen am Arbeitsmarkt.

Genaue Informationen entnehmen Sie der jeweiligen Homepage der einzelnen Schulen oder Sie informieren sich mit einem persönlichen Gespräch in der Direktion.