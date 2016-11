Eine weltoffene Persönlichkeitsentwicklung und eine fundierte technische Ausbildung sind die pädagogischen Hauptziele des Technischen Bildungszentrums in Hollabrunn. Am Campus sind die HTL mit ihren vier Abteilungen, der Kolleg- und Aufbaulehrgang für Mechatronik sowie die private HTL für Lebensmitteltechnologie vereint. Jugendliche finden hier alle Voraussetzungen vor, um bestmöglich zu lernen und die persönliche Zukunft höchst professionell aufzubauen.

In verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten können Jugendliche in theoretischen und fachpraktischen Fächern ihre Qualifikationen und Kompetenzen entwickeln. Es ist den Verantwortlichen ein großes Anliegen, auch die neuesten technischen Entwicklungen in den Lehrbetrieb mit einzubeziehen und zu vermitteln. Daher werden die SchülerInnen motiviert, regelmäßig an den zahlreichen technischen Wettbewerben teilzunehmen und die HTL Hollabrunn darf sich immer wieder über vielfältige ausgezeichnete Erfolge freuen.

Das Universum der Technik ist ein faszinierendes Feld. Hier, am Campus des Technischen Bildungszentrums Hollabrunn, kann der Funke der Technik-Begeisterung auf junge Menschen überspringen. Es ist gelungen, den theoretischen Gedanken des Campus in die Realität umzusetzen. Hier macht Lernen vor allem Spaß – auch unter Beachtung sich verändernder Lebensgestaltung.

Neben der sehr bekannten fünfjährigen HTL-Ingenieurausbildung (mit dem Maturaabschluss steht natürlich jedes Hochschulstudium offen), bietet die HTL für alle praxisbegeisterten Technikfans unter den PflichtschulabgängerInnen eine vierjährige Fachschulausbildung (mit drei Schwerpunkten) an, die stark praxisorientiert ist. Die AbsolventInnen dieser Fachschulen sind äußerst begehrte Fachkräfte am Arbeitsmarkt, wie die Kooperationspartner aus der Industrie immer wieder bestätigen.

Für HTL-FachschulabsolventInnen sowie für MaturantInnen nichttechnischer Schulen wird die Möglichkeit einer technischen Weiter- und Fortbildung geboten: der zweijährige Aufbau- und Kolleglehrgang für Mechatronik.

FachschulabsolventInnen können mit diesem Lehrgang die HTL-Matura nachmachen. Nichttechnisch ausgebildeten MaturantInnen (AHS und BHS) bietet der Lehrgang die Chance einer fundierten technischen Ausbildung, ausgerichtet auf die Bedürfnisse eines breiten Arbeitsmarktes.

Großer Andrang bei FH-Studiengängen

Aber auch für HTL-AbsolventInnen hat das Technische Bildungszentrum in Hollabrunn mit den FH-Studiengängen Maschinenbau sowie Gebäudetechnik Ausbildungen (zweijährig) geschaffen, die sich einer großen Nachfrage erfreuen. Im Frühjahr 2014 konnten hier die ersten Dipl.-Ing. (FH) ihre Sponsion feiern.

Da auch dem Zusammenhang Umwelt-Technik Rechnung getragen werden soll, ist Umweltschutz hier von großer Bedeutung. So bekam das Technische Bildungszentrum Hollabrunn als erste Schule in Niederösterreich das Umweltmanagement-Zertifikat EMAS der Europäischen Union verliehen.