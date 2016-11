Jugendliche stehen nach dem Abschluss von Mittelschule, Polytechnischer Schule oder Gymnasium vor der wichtigen Entscheidung zur Berufsausbildung, und die Wirtschaft sucht dringend Fachkräfte im technischen Bereich. Was liegt also näher, als beides für eine attraktive und erfolgsbasierte Lebensplanung zu verbinden und eine Ausbildung an der HTL Karlstein zu beginnen?

| NOEN

Die HTL Karlstein bietet als Ausbildungsmöglichkeiten die Wahl zwischen einer Höheren Lehranstalt für Mechatronik (5 Jahre mit Reife- und Diplomprüfung), einer Fachschule für Mechatronik (4 Jahre mit Fachabschlussprüfung und anschließender Qualifizierungsmöglichkeit in einem Aufbaulehrgang bzw. Berufsreifeprüfung) und einer Fachschule für Präzisions- und Uhrentechnik (4 Jahre mit Fachabschlussprüfung und anschließender Qualifizierung zum Uhrmachermeister).

Während die im Zukunftstrend liegende breite Ausbildung zum Mechatroniker den an der Technik interessierten jungen Menschen ein Vielfaches an Berufschancen bietet, vor allem auch bei den Betrieben in der Region des Waldviertels, wird die Ausbildungsrichtung Uhrentechnik auch gerne von Mädchen ergriffen und ist international anhaltend stark nachgefragt. Den Absolventinnen und Absolventen der HTL Karlstein stehen alle Möglichkeiten der Welt offen – neben einer fundierten technischen Ausbildung durch engagierte und am technischen Stand weitergebildete Lehrer/innen wird auch ein hohes Maß an sozialer und persönlicher Kompetenz vermittelt.

| NOEN

Eine gute Möglichkeit, den Schulalltag an der HTL Karlstein kennenzulernen, stellen die Schnuppertage dar, insbesondere die Teilnahme am EDV- und Werkstättenunterricht, welche das Herzstück einer technischen Ausbildung sind. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und beraten Sie auch gerne näher über andere schulische Förderaktivitäten.

| NOEN

Für die Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, am Schulort im Schülerheim zu wohnen, welches nach der Generalsanierung bald in neuem Glanz erstrahlt. Top-modernste Einrichtungen für gezielte Lernhilfe und Freizeitangebote sowie die Zusammenarbeit der HTL-Lehrer/innen und Erzieher/innen bilden dann ein ideales Lernumfeld. „Pädagogische Betreuung und Förderung statt Beaufsichtigung“ sind das Leitbild der Lern- und Wohlfühlqualität in angenehmen Ein- bzw. Zweibettzimmern.