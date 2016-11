Der Technik im weitesten Sinne begegnen wir schließlich überall im täglichen Leben, sie ermöglicht uns weltweite Kommunikation genauso wie die Versorgung mit Energie oder den Blick in den Körper durch modernste Medizintechnik.

Technikerinnen und Techniker entwickeln, planen, konstruieren und bauen z. B. Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Häuser, Solarkraftwerke etc; sie entwickeln Einrichtungen zum Umweltschutz und sorgen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Anlagen.

Kurz und gut, die Technik und damit die technischen Berufe sind die wichtigste Grundlage für den Wohlstand eines hochentwickelten Industrielandes wie Österreich. Für junge Menschen eröffnen sich in allen Bereichen der Technik viele Möglichkeiten für eine interessante und erfolgreiche Berufslaufbahn.

Die Technischen Schulen in Niederösterreich – HTL, Technikschulen (Technische Fachschulen), Kollegs und Aufbaulehrgänge – bieten ein breit gefächertes Ausbildungsangebot, das alle wesentlichen Bereiche in Industrie und Gewerbe abdeckt. Damit können die Schülerinnen und Schüler jene Bildungswege wählen, welche ihren Interessen und Talenten am besten entsprechen. An 16 Standorten werden insgesamt 16 Fachrichtungen mit verschiedenen Schwerpunkten geführt: Bautechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Holztechnik, Innenarchitektur, Biomedizin und Gesundheitstechnik, Informatik, Kraftfahrzeugtechnik, Lebensmitteltechnologie, Mechatronik, Wirtschaftsingenieure, Umwelttechnik, Gebäudetechnik, Flugtechnik, Präzisions- und Uhrentechnik.

Höhere Technische Lehranstalten (HTL): 5-jährige Ausbildungsdauer, Abschluss mit Reife- und Diplomprüfung. Diese berechtigt sowohl zum Studium an Fachhochschulen und Universitäten und vermittelt berufliche Berechtigungen für den Einstieg in die Berufstätigkeit. Sie ist in

der Europäischen Union auf

Diplomebene anerkannt. Nach 3-jähriger Praxis kann um die Standesbezeichnung „Ingenieurin/Ingenieur“ angesucht werden.

Technikschulen (Technische Fachschulen): 4-jährige Ausbildungsdauer, welche mit der Abschlussprüfung beendet wird und den direkten Einstieg in viele Fachberufe ermöglicht.

Kollegs und Aufbaulehrgänge: Dieses Angebot ermöglicht durch den modularisierten Aufbau insbesondere den Maturantinnen und Maturanten von Gymnasien bzw. den Absolventinnen und Absolventen von facheinschlägigen Fachschulen, in vier Semestern intensiver technischer Ausbildung den Abschluss einer HTL zu erlangen.

HTL – „wo Technik lebt“

Das Markenzeichen der HTL ist die Verbindung von Theorie und Praxis. Hochwertige fachliche Ausbildung zusammen mit praktischer und einer soliden Allgemein- und Persönlichkeitsbildung sind die weithin anerkannte Basis für den unmittelbaren Berufseintritt bzw. für ein Universitätsstudium. Besonders die Arbeit in den Laboratorien und Werkstätten, das Entwerfen, Bauen und Experimentieren macht Technik begreifbar und erlebbar. Praxisbezug und der aktuelle Stand der Technik sind Grundlagen für die Unterrichtsgestaltung.

Technikerinnen und Techniker braucht das Land

Die Nutzung moderner Kommunikationstechnologien sowie selbstständiges und projektorientiertes Arbeiten im Team werden ebenso gefördert wie der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen, z. B. CISCO- und Sprachzertifikate etc.

http://htl.noeschule.at

www.htl.at