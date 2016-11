Das Ausbildungssystem der Lehre mit einer Mischung aus theoretischem Unterricht und Praxis genießt internationale Anerkennung. Es ist einzigartig in ganz Europa und bietet alle Chancen für einen hervorragenden Bildungsweg.

Der direkte Einstieg in die Berufswelt bietet den Lehrlingen die Gelegenheit, die Arbeit in der Praxis kennenzulernen und ihre Berufe von Beginn an auszuüben. Darüber hinaus ergänzt der fachspezifische Unterricht an den Berufsschulen die Ausbildung. Dem Land Niederösterreich ist es ein besonderes Anliegen, den Jugendlichen, die eine Lehre an den Beginn ihres Berufsweges stellen wollen, bestmögliche Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zur Verfügung zu stellen.

Dazu gehört eine moderne Wissensvermittlung genauso wie eine Ausstattung für einen möglichst praxisnahen Unterricht an den Berufsschulstandorten in Niederösterreich.

Schrems und Waldegg: 2 Beispiele für die Schaffung / moderner Lern- und Wohnräume an Berufsschulen

Im Frühjahr dieses Jahres wurde die Errichtung eines zeitgemäßen Schülerheimes mit 132 Betten in modernen Wohneinheiten mit vorgelagerten Sanitäreinheiten am Berufsschulstandort Schrems beschlossen. Auch der Speisesaal wird samt Küche und Wirtschaftsräumen in das Schülerheim verlegt. Mit dem Schülerheimneubau wird auch eine barrierefreie Erschließung umgesetzt, die Herstellung eines direkten Anschlusses an das bestehende Schulgebäude ist vorgesehen.

Mit dem Bau soll im Jahr 2018 begonnen werden. Die Gesamtfertigstellung ist mit Ende 2019 geplant. Die Gesamtkosten für den Neubau des Schülerwohnheimes und wichtige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude belaufen sich auf rd. 16 Millionen Euro.

In Schrems werden Schülerinnen und Schüler unter anderen in den Lehrberufen Bankkaufmann/frau, Bürokaufmann/ frau, Einzelhandel – Schuhe, Finanzdienstleistungskaufmann /frau, Immobilienkaufmann/frau, Orthopädieschuhmacher/in, Schuhfertigung, Schuhmacher/in, Steinmetz/in, Stoffdrucker/in, Textilchemie, Textilreiniger/in und Versicherungskaufmann/Versicherungskauffrau ausgebildet.

Am Standort Waldegg wiederum wurde vor wenigen Tagen erst der letzte Bauabschnitt der vollkommen neu gestalteten Berufsschule für Tourismus- und Gastronomieberufe eröffnet.

Bereits im Zeitraum Februar 2012 bis August 2013 wurde hier das Schülerheim neu errichtet. Die Unterbringung erfolgt nun in modernen 2-Bett-Zimmern. Der Schülerheimneubau wurde mit 24 Appartements für 192 Schüler/innen ausgelegt.

Gleichzeitig mit dem neuen Schülerwohnheim konnte im September 2013 der neue Restaurantpavillon in Betrieb genommen werden. Für den Praxisunterricht stehen hier Showküche, 6 Lehrrestaurants und eine Übungsrezeption zur Verfügung.

Seit Jänner 2015 ist auch die Schule bestens ausgestattet für modernen Unterricht. 15 Klassenzimmer und zwei Seminarräume unterstützen das moderne Konzept des eigenverantwortlichen Lernens.

Nun ist auch die Eingangsspange in Schule und Schülerheim mit dem Turnsaal fertiggestellt. Besonderes architektonisches Detail: Auf dem Dach der Eingangsspange entstand eine Freifläche mit künstlerischen Elementen, der sogenannte Dorf- oder Marktplatz.

Das Land NÖ investierte in den Neubau von Schülerheim und Landesberufsschule insgesamt rund 20 Mio. Euro.