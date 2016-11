Etwa 1.000 allgemeinbildende Pflichtschulen sorgen in Niederösterreich für einen fundierten Bildungsweg der Kinder und Jugendlichen. Pädagoginnen und Pädagogen können ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit aber nur bestmöglich nachgehen, wenn sie dafür beste Rahmenbedingungen vorfinden.

Das Land Niederösterreich unterstützt daher gerne die Gemeinden als Schulerhalter, damit sich Kinder und Lehrer in ihren Lern- und Lehrwelten wohl fühlen und beste Ausstattungen für einen modernen Unterricht vorfinden.

NÖ Schul- und Kindergartenfonds:

Durch Mittel aus dem Fonds werden an Kindergärten und Schulen bauliche Maßnahmen gefördert. Im Jahr 2015 wurden mit der Summe von rund 86 Millionen Euro mehr als 700 verschiedene Investitionsvorhaben unterstützt. Seit Beginn des Jahres 2014 gelten in diesem Bereich folgende Förderausmaße: Für Bauvorhaben über 100.000 Euro gibt es einen Annuitätenzuschuss auf 15 Jahre, Bauvorhaben unter 100.000 Euro werden mit einem Sockelbeitrag von 25 Prozent gefördert, ebenso die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen. Mit diesen Investitionen setzen das Land Niederösterreich und die Gemeinden gemeinsam wichtige Impulse für zeitgemäße Bildungs- und Betreuungsangebote in modern ausgestatteten Einrichtungen.

Bewegung & Begegnung am Schulhof

Vor allem an Schulen mit Schulischer Nachmittagsbetreuung gewinnt der Freiraum essentiell an Bedeutung. Hier lernen und spielen die Kinder, hier suchen sie Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten. Das Land Niederösterreich unterstützt derzeit 30 Gemeinden bei der Errichtung von Schulfreiräumen und Spielplätzen im Rahmen der Förderaktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ – einer Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und der Aktion „Natur im Garten“.

Niederösterreichisches Medienzentrum

Für medienpädagogische, didaktische und technische Fragen für moderne Unterrichtsgestaltung hat sich das NÖ Medienzentrum als bewährter Partner positioniert. Hier werden den PädagogInnen an allgemeinbildenden Pflichtschulen persönliche Beratung und Informationen bei der Erstellung eigener Medien und bei der technischen Ausstattung geboten. Ein Online-Medienkatalog steht den Schulen mit rund 35.000 Verleihmedien zur Verfügung, die kostenlos direkt an die Schulstandorte geliefert werden. Didaktische Filmsequenzen, multimediale Arbeitsblätter und eine umfassende Sammlung an Verleihmedien stehen Niederösterreichs Pflichtschulen über NÖ Media zur Verfügung. Das NÖ Medienzentrum ist damit den Schulen ein verlässlicher Partner, wenn es um Kreativität und Zeitgeist im Unterricht geht.

Informationen:

www.noe.gv.at

www.noemedia.at

www.noe-familienland.at/bewegungs-und-begegnungs-raeume/foerderaktion/