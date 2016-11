In stehen ganzheitliche und altersgemäße Förderung im Mittelpunkt. Insgesamt gibt es acht Gruppen, darunter eine Kleinkindergruppe für Kinder ab eineinhalb Jahre, vier Familiengruppen, zwei Vorschulgruppen und eine alterserweiterte Gruppe. Zusätzlich bietet der Kindergarten Nachmittagsaktivitäten wie Englisch und Kiddy Dance.

Die Volksschule bietet Englisch-Schwerpunktklassen und eine Mehrstufenklasse. Begabungsförderung ist hier eine pädagogische Grundhaltung, die einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und hoher Allgemeinbildung leistet. Eine qualitätsvolle Nachmittagsbetreuung im Hort setzt auf das pädagogische Konzept der Verschränkung von Unterricht, betreuten Lernzeiten und Freizeit.

Im Zentrum der Ausbildung der Neuen Mittelschule steht die Persönlichkeitsbildung verbunden mit altersadäquater Allgemeinbildung. Diplompädagoginnen und -pädagogen und AHS-Lehrerinnen und Lehrer arbeiten hier zusammen. Neben der Begabungsförderung liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von Sozial-, Methoden-, Sach- und Selbstkompetenz. Im Hort werden die Nachmittage und Lernstunden von einem engagierten pädagogischem Team gestaltet.

In der Übergangsstufe wird ein solider Grundstock mit je 7 Wochenstunden in Englisch, Mathematik und Deutsch für einen möglichen Einstieg in die Oberstufe (z. B. AHS, BAfEP, HLW, HTL, …) oder in eine Berufsausbildung geschaffen.

Das Gymnasium führt derzeit drei Schulzweige. Das Gymnasium mit sprachlichem Schwerpunkt bietet ab der 3. Klasse Latein und ab der 5. Klasse Französisch oder Spanisch. In der Europaklasse können die Kinder ab der 3. Klasse Französisch oder Spanisch und ab der 5. Klasse Latein wählen.

Im Realgymnasium liegt der Fokus auf naturwissenschaftlichen Fächern sowie Darstellender Geometrie ab der 7. Klasse. Der musikalisch-kreative Zweig des Realgymnasiums bietet eine fundierte musikalische Ausbildung, unvergessliche Konzerterlebnisse, Ton- und Medientechnik

und modernes Equipment.

Die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik bietet musisch-kreativ und sozial-pädagogisch interessierten Jugendlichen eine fundierte Ausbildung ab der

9. Schulstufe mit vielen Möglichkeiten der Spezialisierung. So erhöhen Zusatzqualifikationen zur Horterziehung, ein Zertifikat für Englisch im Kindergarten, für Wald- und Erlebnispädagogik, für Psychomotorik und für Elementares Musizieren im Kindergarten die Qualifikationen für den Berufseinstieg.

Im berufsbegleitenden Kolleg für Elementarpädagogik erhalten Maturant/innen und Erwachsene, die beruflich in elementare Bildungseinrichtungen wechseln wollen, eine 5-semestrige Ausbildung. Begegnungen auf gleicher Augenhöhe schaffen ein förderliches Lernklima.

Am 25. November findet ab 8.30 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Alle Interessierten bekommen einen Einblick in den Schulalltag und können sich bei Vorträgen über die pädagogischen Konzepte und Angebote sowie Nachmittags- und Sportaktivitäten informieren. Spiel- und Bastelstationen, Sportvorführungen und ein Fair Café in der NMS runden das Programm ab.