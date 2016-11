Das Ausbildungsangebot, das die Hollabrunner HLW ihren Schülern bietet, kann sich sehen lassen: Ob Sprache, Sport, Wirtschaft, Kunst, Kulinarik oder Wellness – für jedes Interesse gibt es die richtige Wahlmöglichkeit. Die Person des Schülers steht während der Ausbildungszeit an der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe – kurz HLW – Hollabrunn im Mittelpunkt, egal, für welchen Ausbildungszweig sich der Schüler/die Schülerin entscheidet. Die Schule bietet eine praxisorientierte, ganzheitliche Ausbildung an, ganz nach dem Motto: „Vielfalt ist unsere Stärke!“

Die bisherige umfassende Ausbildung in Wirtschaft, Fremdsprachen, Fachpraxis mit einem dreimonatigen Pflichtpraktikum, Allgemeinbildung und Kreativität wird um einige Gegenstände erweitert. Diese können die SchülerInnen je nach individuellem Interesse auswählen.

Folgende Wahlfächer stehen den SchülerInnen bereits zur Verfügung: Französisch, Russisch und Spanisch können als zweite lebende Fremdsprache gewählt werden. Im Vertiefungsbereich können sich die Jugendlichen zwischen „Kreativwerkstatt“, „Soziales“ und „Wellness“ entscheiden. „Diese Vertiefungsbereiche werden im 2. und 3. Jahrgang als Grundmodule und ab dem 4. Jahrgang als vom Schüler wählbare Wahlmodule A oder B geführt“, erklärt HLW-Direktor Leopold Mayer.

Erfolge im kreativen und sportlichen Bereich

Doch damit nicht genug: Die SchülerInnen können an der HLW außerdem eine verpflichtende Zusatzqualifikation (Jungsommelier, Kaffeekenner, Peer Mediation, Wellnesstrainer oder ein Sprachzertifikat) wählen. „Dadurch haben die SchülerInnen die Möglichkeit, ihre Stundentafel teilweise nach ihren persönlichen Interessen zusammenzustellen“, weiß Mayer.

Ergänzt wird die Ausbildung an der HLW durch unverbindliche Übungen im kreativen und sportlichen Bereich. „Auf die Erfolge, die wir dort in den letzten Jahren erzielen konnten, sind wir sehr stolz“, berichtet der Schuldirektor über die erfolgreichen Musicals „Die Piratenbraut“ und „Old Joe“ oder die Zusammenarbeit mit Künstlern wie Wolfgang Laab. Außerdem stellen Schülerinnen der HLW den österreichischen Staatsmeister und NÖ Landesmeister im Cross Country, den NÖ Damenfußballmeister, den 4. Platz im NÖ Burschenfußballcup und holten schon oft Siege beim Frauenlauf in Wien.

In der Fachschule wird als wählbare Zusatzqualifikation im Vertiefungsbereich „Gesundheit-Soziales-Ernährung“ die Ausbildung zur Kindergartenbetreuerin angeboten. Auch in der Fachschule ist ein zweimonatiges Pflichtpraktikum zu absolvieren.

Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit dem Projekt Hollabrunner Frauenfußball (HOFF) und dem Projekt des Sportinternats Hollabrunn mit dem NLZ Horn für männliche Fußballspieler.

Um Schülerinnen, die nicht direkt aus der Region stammen, einen angenehmen Schulbesuch ohne lange Anfahrtszeiten zu ermöglichen, gibt es das schuleigene HLW-Home. Hier sind die Jugendlichen unter dem Motto „wohnen – lernen – betreuen“ untergebracht.

„Das HLW-Home wird von zwei engagierten Sozialpädagoginnen in einer äußerst angenehmen Atmosphäre sehr familiär geführt“, erzählt Direktor Mayer. Die Öffnungszeiten im HLW-Home sind durchgehend von Sonntag 19 Uhr bis Freitag 18 Uhr.