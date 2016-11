Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die Entscheidung für die nächsten Bildungsziele des Kindes nicht in einem Rutsch gefällt werden kann. Es handelt sich dabei um einen Prozess, für den man sich ausreichend Zeit lassen sollte. Das bedeutet also – rechtzeitig mit den Überlegungen beginnen. Schließlich bestimmt diese Entscheidung ganz wesentlich das Lebensumfeld ihres Kindes für zumindest die nächsten vier Jahre.

Hinterfragen der Entscheidung

Da muss zunächst überlegt werden, wie ausgeprägt die Fähigkeiten des Kindes sind und in welchen Bereichen sie liegen. Nur wenn Kinder in der Schule weder überfordert noch unterfordert werden, können sie Freude am Lernen und ein ausgewogenes Selbstbild entwickeln. Sowohl Über- als auch Unterforderung können dagegen zu Frustrationen, Lernunlust bis hin zur Lernverweigerung führen. Bringt das Kind in allen Bereichen gute bis sehr gute Leistungen und kann es diese auch ohne intensive häusliche Unterstützung erzielen, dann wäre der Besuch eines Gymnasiums anzudenken.

Braucht das Kind dagegen manchmal noch mehr Anleitung und Begleitung, ist es möglicherweise in einer Neuen Mittelschule mit ihrem vermehrten Lehrereinsatz und meist kleineren Klassen besser aufgehoben. Besondere Interessen und Hobbys der Kinder geben weiteren Aufschluss für die Schulbahnwahl. Ist ein Kind besonders musikalisch, singt es gerne im Chor oder lernt es mit großem Erfolg ein Instrument, wäre eine Schule mit einem Schwerpunkt in der Musikausbildung ins Auge zu fassen. Zeigen sich dagegen besondere Leistungsstärken im sportlichen Bereich, könnte eine Schule mit vermehrter Sportausbildung angedacht werden. Aber auch für besondere Interessen im Bereich der Umwelt, der Naturwissenschaften etc. bieten die Schulen für die Zehn- bis 14-Jährigen besondere Schwerpunkte an. Wesentlich sollte auch das Bedürfnis der Kinder nach Ruhe und Ausgleich beachtet werden.

Schulen, die weit entfernt vom Wohnort liegen, führen zu langen Pendelzeiten und diese gehen immer auf Kosten der Freizeit der Heranwachsenden. So müssen dann oft geliebte Hobbys aufgegeben werden oder die wenige Zeit, die noch zuhause verbracht wird, muss für die Hausübung verwendet werden. Zudem geht oft der Kontakt zu den Gleichaltrigen im sozialen Umfeld verloren. Nicht nur bei Erwachsenen sollte auf die sogenannte „Work-Life-Balance“, also auf ausreichend Zeit für Entspannung und andere nichtschulische Tätigkeiten, geachtet werden.